Statele Unite au lansat marţi o nouă serie de atacuri în Iran pentru "a unsprezecea noapte consecutivă", a anunţat armata americană, citată de AFP.

SUA au lansat o nouă serie de atacuri în Iran. Apărarea antiaeriană, activată în Teheran - Profimedia

Aceste atacuri, care au început la ora 23:00 GMT, "au ca scop continuarea slăbirii capacităţii Iranului de a ameninţa traficul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz", a scris pe platforma X Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). Armata americană a anunţat ulterior, într-un comunicat, încheierea acestei serii de lovituri la ora 00:15 GMT.

CENTCOM "a vizat centre de operaţiuni militare iraniene, capacităţi maritime, hangare pentru aeronave, facilităţi de depozitare a dronelor, precum şi infrastructuri logistice militare".

Apărarea antiaeriană a fost activată la Teheran

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Sistemul de apărare antiaeriană a fost activat la Teheran în noaptea de marţi spre miercuri, a afirmat televiziunea de stat iraniană, după anunţul Statelor Unite privind o nouă serie de atacuri împotriva ţării.

"Surse de informare au raportat în urmă cu câteva minute că activităţi de apărare antiaeriană au fost auzite în vestul, estul şi nord-estul Teheranului", a indicat aceasta pe Telegram.

Explozii au fost, de asemenea, raportate de agenţia iraniană de stat IRNA la Bushehr (sud-vest), unde se află singura centrală nucleară civilă în funcţiune din Iran, precum şi atacuri în sudul şi nord-vestul Iranului.