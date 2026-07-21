Actorul italian Pippo di Marca a murit la 87 de ani, după ce a căzut de la balcon

Actorul și regizorul Pippo di Marca a murit marți, după ce a căzut de la balconul apartamentului său, de la etajul 5, situat într-un cartier din Roma. Acesta era una dintre cele mai importante figuri ale teatrului de avangardă, potrivit Agerpres.

Echipajele medicale sosite la faţa locului au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Poliţia desfăşoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unei căderi accidentale sau a unui gest intenţionat.

Viaţa actorului

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A devenit o figură centrală a unei școli romane de teatru experimental, colaborând îndeaproape cu Carmelo Bene, Leo de Berardinis și compania Living Theatre a lui Julian Beck, potrivit Wanted in Rome.

În 2016, a fondat Meta-Teatro, o companie și un spațiu dedicate cercetării teatrale contemporane, care ulterior au fuzionat cu Florian Espace din Pescara.

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Di Marca a pus în scenă opere de la Shakespeare, Beckett și Pirandello până la Kafka și Genet. De asemenea, a scris mai multe cărți despre teoria teatrului contemporan.

A devenit cunoscut și publicului larg datorită rolului fostului prim-ministru italian Giulio Andreotti în filmul "Il Traditore", regizat de Marco Bellocchio în 2019.