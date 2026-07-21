Navă de război a ruşilor, exerciţiu cu muniţie reală lângă Marea Britanie. A fost escortată de Marina Regală

O fregată rusă a executat un exercițiu cu foc real în largul Plymouth, în timp ce era monitorizată de Marina Regală. Incidentul, desfășurat în apele internaționale și cu puțin timp după instalarea noului prim-ministru britanic, are loc pe fondul intensificării activității navale ruse în apropierea Regatului Unit, relatează BBC .

Marina Regală a monitorizat exerciţiul şi continuă să "urmărească îndeaproape activitatea navei", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Fregata rusă "Neustrashimy" a fost, de asemenea, monitorizată de un avion militar francez, care a stabilit contact radio cu nava de război, solicitându-i să-şi clarifice intenţiile, a aflat BBC.

Înainte de a deschide focul, BBC a mai aflat că nava de război rusă a informat nava de patrulare offshore a Marinei Regale, HMS Tyne, cu privire la intenţia sa de a desfăşura exerciţii de tragere.

Articolul continuă după reclamă

Nava de război rusă a solicitat ca HMS Tyne să se repoziţioneze la o distanţă mai sigură, ceea ce s-a şi întâmplat. Exerciţiul rus cu foc real a avut loc în apele internaţionale şi a durat 30 de minute.

Incidentul va servi drept memento pentru noul prim-ministru cu privire la intensificarea activităţii navale ruse în apropierea apelor britanice din ultimele luni. Surse din domeniul apărării din Marea Britanie nu au dorit să comenteze dacă incidentul ar fi putut fi programat să coincidă cu începutul mandatului de prim-ministru al lui Andy Burnham.

Luna trecută, comandourile Royal Marine au abordat un petrolier din „flota fantomă” rusă în Canalul Mânecii, în cadrul unei operaţiuni de şase ore, care a fost prima de acest gen desfăşurată de forţele armate britanice.

Tot în luna iunie, un cuplu britanic aflat în apele internaţionale din Canalul Mânecii a întâlnit o navă de război rusă - "Amiral Grigorovich"' - la 23 de mile (37 km) de Insula Wight.

Fregata a tras focuri de avertisment în timp ce Jane şi Alan Kelvey navigau cu iahtul lor, într-o manevră pe care Ministerul Apărării din Rusia a calificat-o drept "o apropiere periculoasă". Cu toate acestea, cuplul a afirmat că "nu se afla pe o traiectorie de coliziune".

Navele de război ruseşti traversează în mod regulat apele internaţionale din Canalul Mânecii, care sunt separate de apele teritoriale ale Regatului Unit şi ale Franţei.