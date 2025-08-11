SUA au promis că se vor consulta cu europenii înainte de summitul Trump-Putin. Reuniune de urgență în UE

Donald Tusk a declarat luni, 11 august, că SUA s-au angajat să consulte partenerii europeni înainte de întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin, programată pentru vineri. Totodată, premierul polonez a transmis că Rusia nu poate fi lăsată să modifice granițele altor țări fără a fi pedepsită. Între timp, Uniunea Europeană a convocat, luni, o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei.

Păpuși matrioșka cu Putin și Trump, de vânzare în Rusia, în timp ce Kremlinul anunță un posibil summit între cei doi, fără participarea lui Zelenski

Statele Unite au promis să se consulte cu europenii înainte de întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin, a declarat premierul polonez Donald Tusk, potrivit The Guardian. Menținerea integrității teritoriale a Ucrainei "nu este doar o chestiune de solidaritate cu vecinul nostru, ci și de securitatea noastră proprie", a completat el în cadrul unei conferințe cu presa poloneză după consultările dintre liderii europeni din acest weekend.

Tusk: Europa nu recunoaște concesiile teritoriale ale Ucrainei

El a spus că are "multe temeri, dar și multe speranțe" legate de această întâlnire, descriind "tactica lui Trump ca fiind uneori imprevizibilă, atunci când vine vorba de diferite decizii și acțiuni".

Tusk consideră propunerile lui Putin privind teritoriul Ucrainei "unilaterale". "Pentru Polonia și partenerii noștri europeni trebuie să fie clar că granițele nu pot fi schimbate prin forță și că Rusia nu trebuie lăsată să profite de pe urma invaziei sale în Ucraina. Occidentul, inclusiv țările europene, nu va accepta cererile Rusiei care, în esență, echivalează cu anexarea teritoriului ucrainean", a declarat el.

Kievul trebuie să fie implicat în discuțiile de pace

Kievul trebuie să fie implicat în negocierile de pace pentru Ucraina, a mai spus Tusk în cadrul declarației de presă în care a avertizat ca Rusia să nu fie lăsată să mute granițele "fără a fi sancționată".

Liderii europeni "rămân uniți în abordarea lor", a mai spus el. El a subliniat că "pentru Polonia și partenerii noștri europeni, trebuie să fie clar că nu poți schimba granițele prin forță" și că Rusia nu trebuie să fie lăsată să profite de pe urma invadării Ucrainei.

"Occidentul, inclusiv țările europene, nu va accepta cererile Rusiei care, în esență, echivalează cu anexarea de teritorii ucrainene", a spus Tusk.

El a avertizat împotriva ideii că Rusia ar putea crede că poate modifica granițele altor țări "fără a fi sancționată". Tusk a invocat istoria Poloniei pentru a repeta principiul "nimic despre Ucraina fără Ucraina".

"Istoria ne-a arătat, și Polonia a fost adesea victima acestui lucru, că atunci când marile puteri au decis soarta altor țări fără participarea acestora la negocieri, consecințele au fost grave", a spus el.

Reuniune de urgenţă a miniştrilor de externe europeni înaintea summitului Trump-Putin

Uniunea Europeană a convocat, luni, o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei, în încercarea de a influenţa negocierile prevăzute în această săptămână între Donald Trump şi Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, negocieri care generează temeri că s-ar putea încheia un acord în detrimentul Kievului, relatează AFP.

Europenii îşi intensifică contactele şi încearcă să formeze un front comun în sprijinul Ucrainei, după anunţul privind summitul de vineri din Alaska între preşedinţii american şi rus. Potrivit lui Donald Trump, summitul va aborda un posibil acord care ar prevedea un "schimb de teritorii" pentru a pune capăt conflictului ce a făcut zeci, chiar sute de mii de morţi în ultimii trei ani.

În prezent, prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu este prevăzută, deşi rămâne "posibilă", potrivit ambasadorului Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker.

"Preşedintele Trump are dreptate când spune că Rusia trebuie să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Statele Unite au puterea de a obliga Rusia să negocieze serios", a subliniat, într-un comunicat, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Ea a insistat că "orice acord între Statele Unite şi Rusia trebuie să includă Ucraina şi UE, deoarece este o chestiune de securitate pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă".

Kallas a anunţat o "reuniune extraordinară", luni, prin videoconferinţă, a miniştrilor de externe din ţările UE, cu participarea omologului ucrainean Andriï Sîbiha, "pentru a discuta următoarele etape".

Aceste discuţii vor completa o serie de contacte desfăşurate în weekend, inclusiv o reuniune, sâmbătă, în Regatul Unit, între consilierii de securitate naţională europeni şi americani, în prezenţa vicepreşedintelui american JD Vance, şi numeroase convorbiri telefonice.

Şeful statului ucrainean s-a întâlnit, în ultimele trei zile, cu 13 lideri europeni, precum şi cu preşedinţii Kazahstanului şi Azerbaidjanului.

În plus, Kievul "lucrează, desigur, cu Statele Unite. Nu trece o zi fără să comunicăm despre mijloacele de a ajunge la o pace adevărată. Înţelegem că Rusia intenţionează să înşele America", a avertizat Zelenski, în mesajul său către naţiune de duminică seară.

Vladimir Putin a discutat, la rândul său, cu nouă şefi de stat sau de guvern în ultimele trei zile, printre care Xi Jinping, Narendra Modi şi Inácio Lula da Silva.

Donald Trump, care promisese că va rezolva conflictul ucrainean în 24 de ore după revenirea sa la Casa Albă, a iniţiat o apropiere spectaculoasă de liderul rus. Totuşi, el a manifestat o frustrare crescândă pe măsură ce Rusia a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei în ultimele luni.

Anunţul summitului din Alaska a fost făcut vineri, în aceeaşi zi în care a expirat ultimatumul dat Kremlinului pentru a pune capăt celui mai grav conflict armat din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Luptele şi bombardamentele au continuat de atunci, bilanţul atacurilor ruseşti de duminică în Ucraina fiind de şase morţi. O bombă planantă rusă a lovit autogara centrală din Zaporojie (est), rănind 20 de persoane.

În Rusia, un atac cu drone ucrainene asupra unor "întreprinderi industriale" a provocat moartea unei persoane la Arzamas, în regiunea Nijni-Novgorod, la peste 700 de kilometri de frontiera ucraineană, potrivit autorităţilor locale.

În weekend, liderii francez, german, italian, polonez, britanic şi finlandez, precum şi preşedinta Comisiei Europene, l-au îndemnat pe preşedintele american să intensifice "presiunea" asupra Rusiei.

Aceştia consideră că orice negociere ar trebui să aibă loc "în contextul unui armistiţiu sau al unei reduceri a ostilităţilor" şi au avertizat că o soluţie diplomatică ar trebui să includă "garanţii de securitate solide şi credibile" pentru Ucraina.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Moscova cere Ucrainei să îi cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la achiziţiile de arme occidentale şi la orice plan de aderare la NATO - cereri inacceptabile pentru Kiev.

Donald Trump "pune presiune pe Putin", a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la televiziunea ABC, estimând că "vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba de a-l testa pe Putin şi de a determina angajamentul său de a pune capăt acestui război teribil".

