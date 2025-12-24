Sit arheologic la planşeul Unirii. Este concluzia specialiştilor care au descoperit aici un mic cartier de case meşteşugăreşti, vechi de peste 150 de ani, dar şi obiecte din secolul 19. Specialiştii au trimis deja un raport cu primele concluzii la Ministerul Culturii şi este posibil ca perimetrul cu vestigii să devină zonă protejată.

"Aici avem fundaţia unui zid, astea sunt nişte niveluri menajere în care am găsit ceramică, lemn, oase de animale, pietriş, cărbune, mortar, cărămidă. Cam tot ce s-a putut păstra de la vremea respectivă. Asta îţi sugerează activitate umană", au explicat arheologii.

Descoperirile făcute de arheologi la planşeul Unirii sunt extrem de importante pentru istoria Capitalei. Specialiştii au găsit rămăşiţele unui cartier de case şi un drum vechi din secolul 19.

"Este vorba despre vechiul traseu al străzii Căldărari care, la 1800, trecea chiar pe unde este acum planşeul Unirii. Aici arheologii au descoperit case vechi de meşteşugari din secolul 19 cu ziduri groase de 80-90 cm, dar şi vase vechi cu motive orientale, cel mai probabil aduse din Marea Britanie. Sigur, la 1870, strada a fost distrusă pentru refacerea cursului râului Dâmboviţa", a explicat reporterul Observator Andreea Milea.

"Aici avem frontonul vechi al străzii, iar ce avem aici este trotuarul adiacent acestei străzi. Trotuar din bolovani de râu cu ceva lemn dedesubt. [...] Oamenii pe aici mergeau", a spus arheologul de la Muzeul Municipiului Bucureşti, Teodor Ignat.

Obiectele descoperite, adevărate piese de muzeu

Obiectele descoperite sunt piese de muzeu, multe au fost aduse din import şi erau produse de lux la acea vreme.

"Avem acest recipient care este un recipient de farmacie, e întreg. [...] Avem şi aceste sticluţe care sunt tot sticluţe de farmacie. Aceste farfurii nu se produceau în ţară. Au şi ştanţe. Cum se vede aici, scrie Columbia. [...] Acest model floral care este pe margine, iar în centru sunt peisaje. Sunt inspirate în general din poveşti, sunt scene vii cumva. [...] Am găsit şi destul de multe monede aici. Cea mai recentă dintre ele e de la 1867, o monedă de doi bani, Carol I", a mai explicat Teodor Ignat.

Arheologii le-au dus în laborator ca să afle cine este producătorul şi cât de vechi sunt.

"E un demisol în care se cobora pe aceste trepte de lemn. Sunt încă foarte ţapene, adică îmi susţin greutatea fără absolut nicio problemă. Lemn de esenţă tare care s-a păstrat timp de 100 şi ceva de ani", a mai spus Teodor Ignat.

Bucăţi dintr-o casă veche de 250 de ani, descoperite în zonă

Surpriza a fost când s-au găsit bucăţi dintr-o casă veche de 250 de ani.

"Ar fi prima chestiune care se dezvoltă în oraşul Bucureşti, legată de Bucureşti în această zonă. [...] Zidul acesta şi cu zidul acesta fac parte dintr-o clădire pe care am reuşit să o identificăm în planul de la 1791 şi acolo este denumită drept casa stolnicului. O construcţie şi pe plan de dimensiuni generoase, foarte, foarte mari", a mai explicat Teodor Ignat.

Şantierul nu va fi afectat de descoperire

Dacă va fi desemnată sit arheologic, zona va fi împrejmuită şi "pusă în vitrină". Şantierul nu va fi afectat de descoperire.

"Noi am depăşit zona de acolo. Cele două ploturi ale viitorului planşeu care au fost deja turnate sunt în zona respectivă. Am depăşit. Acum noi mergem în zona etapei doi să turnăm, adică în zona parcului. [...] În funcţie de concluziile specialiştilor arheologi, primăria, împreună cu constructorul, va decide ce e de făcut în zonă", a spus consilierul de investiţii al Sectorului 4, Marius Coaje.

Primăria Sectorului 4 are în plan ca, de anul viitor, să fie desfiinţat drumul provizoriu construit în mijlocul parcului Unirii şi să înceapă etapa 4 de lucrări, acolo unde impuse noi restricţii de trafic.

