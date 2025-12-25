Antena Meniu Search
Un bărbat de 31 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce a urcat pe un motor enduro fără permis, pe polei şi a intrat direct într-un stâlp. Martorii au povestit că individul ar fi participat la curse ilegale prin pădure înainte de accidentul cumplit. A căzut de pe motor înainte de impactul fatal. 

Bărbatul de 31 de ani a urcat pe motocicletă chiar dacă nu avea permis, pentru o cursă cu un prieten, tot pe motocicletă. Nu a mers mult şi a căzut pe şoseaua care străbate pădurea Mădârjac, la 50 de kilometri de Iaşi. Pe imagini se vede cum se ridică, se urcă din nou pe motor şi la un moment pare că vrea să lovească cu piciorul o maşină. Nu mai apucă. Nu îşi dă seama că urmează o curbă, iese de pe drum şi se izbeşte de un stâlp.

"Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul motociclistului. În cadrul verificărilor s-a constatat că motociclistul nu deținea categoria de permis necesară conducerii motociclului, iar vehiculul nu era înmatriculat.", a transmis Mădălina Ţăranu, purtător de cuvânt Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi

Martorii susţin că cei doi motocilişti s-ar fi întrecut off-road prin pădure înainte să continue cursa ilegală pe şosea şi că au depăşit la limită în repetate rânduri maşini, inclusiv în curbe. Acest tip de motor poate pune probleme chiar şi celor experimentaţi, mai ales că şoseaua era îngheţată.

"Motocicletele nu virează din a învârti ghidonul, ci din aplecare. Aceste motociclete enduro au de obicei presiunea în roţi foarte, foarte scăzută pentru a avea aderenţă. Pe asfalt nu sunt deloc stabile. Anvelopa motocicletei nu este dreaptă ca la maşină, nu calcă cu o suprafaţă totală.", a spus Răzvan Frățianuinstructor pilotaj sportiv.

Agenţii vor încerca să stabilească dacă victima consumase şi alcool înainte. Explicaţii va da şi celălalt tânăr, momentan nu se ştie dacă el avea permis de conducere valabil şi motor înmatriculat.

