Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală

Ninsori, polei și viscol în România până luni. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe alerte de tip Cod galben și portocaliu, valabile în perioada vineri, 26 decembrie, ora 10, și luni, 29 decembrie, ora 10.

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest. Vitezele vor fi în general de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. Duminică, vântul se va intensifica în toată țara.

La munte, temporar vor fi rafale de peste 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.

Zăpadă şi viscol în mai multe zone din ţară

Articolul continuă după reclamă

Cantitățile vor fi mai mari în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5-15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Prima avertizare Cod galben este valabilă în intervalul vineri, ora 14 - sâmbătă, ora 16. Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70-80 km/h, iar în zona înaltă de 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă.