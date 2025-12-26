Antena Meniu Search
Update Accident în lanț la Optași Măgura în Olt. Au fost implicate 11 maşini şi 32 de persoane

Un accident rutier grav a avut loc pe DN 12, în zona localității Optași Măgura, sensul de mers Pitești-Slatina, implicând 11 autoturisme și aproximativ 32 de persoane. Având în vedere numărul victimelor, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 18:07
UPDATE. Din cauza accidentului, traficul rutier a fost deviat pe DN 65, prin nodul Albota, pentru sensul de mers spre Craiova. Partea carosabilă este curată și uscată, iar autoritățile recomandă atenție la deplasare.

La fața locului intervin forțe medicale și de salvare extinse

La fața locului intervin echipaje ale ISU Olt: 8 echipaje SMURD, 3 ambulanțe ASAS, 2 ATPVM, o autospecială de descarcerare ușoară, o autospecială de descarcerare grea, două ambulanțe SAJ și o autospecială pentru victime multiple, potrivit Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Argeș.

Evaluarea medicală este în desfășurare. Din primele date, trei persoane necesită îngrijiri medicale: o persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior şi 2 persoane au fost asistate medical la fața locului pentru contuzii, dar au refuzat transportul la spital.

Situația este în dinamică, iar Ministerul Sănătății și autoritățile locale monitorizează îndeaproape evenimentul. 

Redactia Observator
accident magura
