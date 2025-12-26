Avocaţii magnatului hip-hop Sean "Diddy" Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea sa imediată, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism.

Avocaţii lui Sean Diddy Combs cer eliberarea imediată a acestuia. Rapperul ar trebui să fie eliberat în 2028 - Hepta

Într-un document adresat marţi, 23 decembrie, Curţii de Apel din Manhattan, avocaţii producătorului au considerat că Diddy a fost "tratat sever" de judecătorul federal care a pronunţat sentinţa, acuzându-l că a interferat în verdict, relatează BBC.

Încarcerat într-o închisoare din New Jersey, P. Diddy a fost achitat de mai multe acuzaţii, în special de trafic sexual. Condamnat la 50 de luni de închisoare în octombrie pentru transportul de persoane în scopul prostituţiei, după ce a petrecut mai mult de un an în spatele gratiilor, rapperul va fi eliberat în mai 2028.

"Inculpaţii sunt condamnaţi, în general, la mai puţin de 15 luni de închisoare pentru aceste infracţiuni, chiar şi în caz de constrângere, ceea ce juriul nu a constatat în acest caz", au insistat avocaţii lui Sean Combs în cererea adresată Curţii de Apel din Manhattan.

Articolul continuă după reclamă

Ei adaugă că "judecătorul a infirmat verdictul juriului şi a concluzionat că Sean Combs şi-a constrâns, exploatat şi forţat partenerele să întreţină relaţii sexuale şi că a condus o asociere de infractori. Aceste concluzii judiciare au prevalat asupra verdictului şi au dus la cea mai severă pedeapsă pronunţată vreodată împotriva unui acuzat ale cărui fapte erau vag similare".

Judecătorul în cauză, Arun Subramanian, a asigurat în octombrie, la încheierea procesului, că mărturiile reclamantelor împotriva lui P. Diddy au determinat pedeapsa pronunţată. Mai multe femei îl acuză pe fostul producător de violenţă sexuală, inclusiv violuri, şi trafic sexual.

La tribunal, judecătorul Subramanian a explicat că „respinge încercarea apărării de a califica ceea ce s-a întâmplat drept simple experienţe intime şi consimţite sau pur şi simplu o poveste despre sex, droguri şi rock'n'roll”.

"Aţi abuzat de puterea şi controlul pe care le aveţi asupra vieţii femeilor pe care pretindeţi că le iubiţi profund. Le-aţi maltratat fizic, emoţional şi psihologic. Şi aţi folosit această violenţă pentru a obţine ceea ce doreaţi, în special în timpul crizelor de furie şi nopţilor petrecute la hotel", a susţinut el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰