Zelenski se întâlneşte cu Trump duminică, în Florida: "Multe lucruri pot fi decise până la Anul Nou"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că urmează să se întâlnească "în viitorul apropiat" cu președintele SUA, Donald Trump. Declaraţia vine în urma discuţiilor dintre liderul ucrainean şi emisarul american Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, scrie Politico. Ulterior, informația a fost confirmată pentru AFP de un consilier al președintelui Zelenski.

UPDATE - Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul ţării şi garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluţii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, citat de Agerpres.

"Întâlnirea este organizată în mod specific în scopul de finaliza totul în măsura posibilităţilor", a declarat Zelenski, citat de Reuters.

Întâlnirea a fost confirmată pentru AFP de un consilier al lui Zelenski.

Zelenski: Multe pot fi decise înainte de Anul Nou

"Rustem Umerov [șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei] mi-a raportat despre cele mai recente contacte cu partea americană. Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel, cu președintele Trump, în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de Anul Nou. Slavă Ucrainei!", a scris Zelenski într-o postare pe platforma X, citată de Politico.

Anunțul liderului de la Kiev vine după discuțiile purtate joi cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Discuţia a fost descrisă de Zelenski drept "o conversație bună" și care a stabilit "un calendar privind modul în care poate fi adusă mai aproape o pace reală".

Contactele dintre oficialii ucraineni și cei americani s-au intensificat pe fondul perspectivelor tot mai clare privind un posibil acord de pace în Ucraina, care se opune agresiunii ruse de aproape patru ani.

Umerov, care conduce delegația Kievului, s-a întâlnit săptămâna trecută, la Miami, cu Witkoff și Kushner, după ce cei doi americani făcuseră recent o vizită la Berlin, unde au avut discuții cu oficiali ucraineni și europeni.

Ce prevede planul de pace revizuit

Proiectul actualizat al planului de pace în 20 de puncte, prezentat de Zelenski miercuri, include posibilitatea creării unei zone economice speciale în anumite regiuni din Donbas, teritorii din estul Ucrainei revendicate de Moscova.

Liderul ucrainean a precizat că cea mai recentă versiune a planului, o actualizare a unei propuneri a administrației Trump, respinsă inițial atât de Kiev, cât și de Uniunea Europeană drept "inacceptabilă", menține garanțiile de securitate propuse din partea SUA, NATO și a partenerilor europeni, echivalente cu cele prevăzute de Articolul 5 al tratatului Alianței Nord-Atlantice. Moscova a transmis că analizează propunerea.

