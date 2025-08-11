Zelenski ar putea participa la summitul din Alaska, la cererea europenilor, anunţă ambasadorul SUA la NATO

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a declarat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la Summitul din Alaska, între Donald Trump şi Vladimir Putin. Acest lucru s-ar putea întâmpla la cererea europenilor, relatează AFP.

"Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a şefului statului ucrainean în Alaska, unde se vor întâlni pe 15 august omologii săi american şi rus. „Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu l-au semnat. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului" a comentat Whitaker.

Duminică, liderii Uniunii Europene şi ai marilor puteri din Europa au insistat din nou ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite şi Rusia, cu câteva zile înainte de summitul prevăzut între Donald Trump şi Vladimir Putin.

Miniştrii afacerilor externe, într-o "reuniune extraordinară" înaintea summitului dintre Putin şi Trump

Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună.

O "reuniune extraordinară" prin videoconferinţă este programată luni între miniştrii afacerilor externe din ţările UE şi omologul lor ucrainean.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO. "Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face", a asigurat Matthew Whitaker. Dar "nu s-a luat nicio decizie", a subliniat fostul procuror federal la CNN.

