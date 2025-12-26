Satul în care s-a născut primul bebeluş, după 30 de ani: "La doar nouă luni, este celebră"

Pagliara dei Marsi, un sat vechi situat pe pantele muntelui Girifalco, în regiunea Abruzzo din Italia, a sărbătorit în luna martie nașterea primului copil, după aproape 30 de ani. Lara Bussi Trabucco a adus populația satului la aproximativ 20 de locuitori și a devenit rapid o mică celebritate locală, informează The Guardian.

Satul în care s-a născut primul bebeluş, după 30 de ani - Sursa: Shutterstock

"La doar nouă luni, este celebră", a spus mama ei, Cinzia Trabucco.

"Oamenii care nici măcar nu știau că Pagliara dei Marsi există au venit doar pentru că au auzit de Lara.", a adăugat mama.

Nașterea Larei a readus în discuție criza demografică gravă din Italia, țară cu una dintre cele mai scăzute rate de natalitate din Uniunea Europeană. În 2024, numărul nașterilor a atins un minim istoric de 369.944, continuând o tendință negativă de 16 ani, iar rata fertilității a scăzut la 1,18 copii pe femeie, conform Institutului Național de Statistică, potrivit The Guardian.

Primul bebeluș născut după 30 de ani, într-un sat din Abruzzo, Italia

Regiunea Abruzzo a înregistrat o scădere de 10,2% a nașterilor în primele șapte luni din 2025, cel mai accentuat declin din Italia.

"Pagliara dei Marsi a suferit de o depopulare drastică, agravată de pierderea multor persoane în vârstă, fără nicio înlocuire generatională", a explicat primarul local, Giuseppina Perozzi.

Guvernul Meloni a acordat 1.000 de euro pentru primul copil născut în sat

Părinții Larei, Paolo Bussi și Cinzia Trabucco, au primit o plată unică de 1.000 de euro, parte din politica guvernului Giorgia Meloni pentru stimularea natalității, pe lângă alocația lunară pentru copil. Cuplul se confruntă însă cu provocări legate de îngrijirea copilului și accesul la servicii pentru copii, în contextul unui sistem de creșe insuficient dezvoltat în Italia.

Botezul Larei, organizat în biserica din fața casei, a atras întreaga comunitate, inclusiv pisicile care domină numeric satul. Faptul că un copil s-a născut în Pagliara dei Marsi a transformat satul într-o atracție turistică și simbolizează speranța că alte familii ar putea urma exemplul lor.

Între timp, problemele Italiei rămân destul de grave. În orașul Sulmona, secția de maternitate se luptă să rămână deschisă, după ce numărul nașterilor a scăzut mult sub pragul necesar pentru menținerea finanțării. Specialistii atrag atenția că, fără servicii sigure pentru gravide și sprijin real pentru părinți, criza natalității riscă să se adâncească.

