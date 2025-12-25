Alimentul minune care protejează inima, creierul și oasele. Ce se întâmplă dacă îl consumi zilnic

Uleiul de măsline extravirgin, element central al dietei mediteraneene, nu este doar un simplu ingredient în bucătărie. Consumul său zilnic poate avea efecte profunde asupra sănătății inimii, creierului și oaselor, protejând organismul de boli cronice și inflamatorii.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale uleiului de măsline este legat de sănătatea cardiovasculară. Acesta este bogat în grăsimi mononesaturate, în special acid oleic, care ajută la reducerea inflamației și la îmbunătățirea profilului colesterolului.

„Uleiul de măsline conține compuși vegetali precum acidul oleic, acidul palmitic, acidul linoleic și acidul stearic. De asemenea, include compuși fenolici – fitosteroli, tocoferoli, lignani și flavonoide”, a explicat Mandy Enright, nutriționist, pentru EatingWell.

Un studiu de referință, realizat în Spania, a analizat efectele dietei mediteraneene asupra persoanelor cu risc cardiovascular crescut. Rezultatele au arătat că participanții care au consumat zilnic ulei de măsline extravirgin au avut un risc semnificativ mai mic de infarct și accident vascular cerebral. Deși datează din 2018, studiul este considerat în continuare un reper în domeniul nutriției.

Inflamație mai redusă și oase mai puternice

Inflamația cronică este asociată cu numeroase boli, de la diabet de tip 2 până la cancer. Compușii bioactivi din uleiul de măsline pot reduce nivelul markerilor inflamatori din organism, inclusiv proteina C reactivă.

În același timp, polifenolii din uleiul de măsline pot susține sănătatea oaselor. Studiile sugerează că aceștia pot stimula formarea osoasă și pot reduce pierderea densității minerale, un aspect important mai ales pentru persoanele expuse riscului de osteoporoză.

Beneficii pentru creier și memorie

Consumul regulat de ulei de măsline pare să aibă efecte pozitive și asupra sănătății cognitive. Antioxidanții precum vitamina E și polifenolii ajută la combaterea stresului oxidativ, un factor implicat în declinul cognitiv și în apariția bolii Alzheimer.

Un studiu amplu, realizat pe 90.000 de persoane din Statele Unite, a arătat că cei care consumau mai mult de o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi aveau un risc cu 28% mai mic de a muri din cauza demenței, comparativ cu cei care consumau rar sau deloc acest aliment. Înlocuirea margarinei sau a maionezei cu ulei de măsline a fost, de asemenea, asociată cu un risc mai scăzut de deces prin demență.

Articulații mai bine protejate

Datorită efectelor sale antiinflamatoare, uleiul de măsline ar putea avea un rol și în protecția articulațiilor.

„Uleiul de măsline poate ajuta la menținerea lubrifierii articulațiilor și la protecția împotriva osteoartritei, datorită grăsimilor mononesaturate și antioxidanților pe care îi conține”, a spus Mandy Enright, potrivit Mediafax . Ea atrage însă atenția că multe dintre studiile existente au fost realizate pe animale, fiind necesare cercetări suplimentare pe oameni.

Datele științifice sugerează că un consum ridicat de ulei de măsline ar putea reduce riscul de cancer cu până la 31%. Cele mai mari beneficii au fost observate în cazul cancerului de sân, al cancerelor digestive și al celor ale tractului urinar.

O lingură de ulei de măsline (aproximativ 13,5 grame) conține 119 calorii și furnizează în principal grăsimi mononesaturate, alături de vitamina E și vitamina K. Specialiștii recomandă consumul cu moderație, deoarece este un aliment dens caloric.

Pentru majoritatea oamenilor, uleiul de măsline este sigur, însă consumul excesiv poate duce la creștere în greutate sau, în cazuri rare, la disconfort digestiv.

