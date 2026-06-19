SUA: Israel și gruparea pro-iraniană Hezbollah au convenit un nou armistițiu. Acordul lui Trump era în pericol

Israelul și Hezbollah au convenit asupra unui nou armistițiu în Liban, care a intrat în vigoare la ora 16:00, relatează Reuters și Axios, citând surse americane. Noul acord a fost negociat de SUA și Qatar în urma discuțiilor purtate cu Israelul și Iranul. Biroul lui Netanyahu încă nu a confirmat acest lucru. Vestea vine după ce SUA şi Elveţia au anunţat azi că negocierile dintre americani și iranieni, care trebuiau să înceapă astăzi în Elveţia, au fost anulate.

Israel şi Hezbollah au convenit vineri asupra unui armistiţiu în Liban începând cu ora 16:00, a declarat un oficial american de rang înalt citat de Reuters și Axios. Premierul Benjamin Netanyahu încă nu a confirmat acest lucru.

Vestea vine după ce escaladarea luptelor dintre Israel şi Hezbollah în Liban ameninţa să arunce în aer acordul interimar obţinut de Donald Trump cu Iranul.

Amimtim că oprirea luptelor din Liban este o condiţie cheie pentru acordul mai amplu dintre SUA şi Iran. Teheranul susține militar și politic și gruparea Hezbollah.

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Discuţiile dintre SUA şi Iran, programate vineri în Elveţia, au fost anulate după intensificarea confruntărilor din Liban.

Conflictul amenința să arunce în aer calendarul negocierilor considerate esenţiale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

"Înţelegem că, după schimbul de focuri de astăzi, Israelul şi Hezbollah au ajuns acum la un armistiţiu", a declarat oficialul sub protecţia anonimatului, precizând că negociatorii din SUA şi Qatar au obţinut acordul cu sprijinul Iranului.

Vineri, 18 persoane au fost ucise în Liban de atacuri aeriene israeliene, iar patru soldaţi israelieni au fost omorâţi de militanţi Hezbollah.

Un parlamentar important al Hezbollah a declarat că Iranul a transmis grupării că discuţiile cu Statele Unite nu pot continua fără un armistiţiu complet.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe nu a menţionat negocierile, dar a afirmat că Statele Unite poartă o responsabilitate directă pentru atacurile israeliene în Liban.