SUA le recomandă cetățenilor să părăsească Iranul și Libanul cât timp sunt disponibile opţiuni de zbor

Cetățenii americani au fost îndemnați de autoritățile din SUA să părăsească Iranul și Libanul. Departamentul de Stat le-a recomandat miercuri celor aflați în Iran să iasă din țară, după ce Teheranul a redeschis parțial spațiul aerian, potrivit agenției Xinhua, relatează Agerpres.

Într-o postare pe social media, Biroul pentru afaceri consulare al Departamentului de Stat le-a solicitat cetăţenilor americani să urmărească actualizările din media locală şi să ia legătura cu companiile aeriene pentru informaţii despre zborurile dinspre Iran.

Notificarea include precizarea că cetăţenii americani pot pleca pe cale terestră către Armenia, Azerbaidjan, Turcia şi Turkmenistan.

Iranul redeschide parțial spațiul aerian după loviturile din februarie

Articolul continuă după reclamă

Iranul şi-a închis spaţiul aerian după loviturile aeriene israeliano-americane lansate în 28 februarie. Ţara şi-a redeschis sâmbătă partea estică a spaţiului său aerian pentru zborurile internaţionale, deschizând calea pentru reluarea parţială a operaţiunilor aeroportuare.

Pe de altă parte, ambasada SUA la Beirut le-a cerut cetăţenilor americani să părăsească Libanul, potrivit dpa.

''Ambasada Statelor Unite la Beirut monitorizează îndeaproape situaţia securităţii în Liban'', a anunţat misiunea diplomatică într-un comunicat difuzat miercuri.

Washingtonul avertizează: situația din Liban se poate schimba rapid

''Mediul de securitate rămâne complex şi se poate schimba rapid. Le cerem cetăţenilor americani să plece din Liban cât timp sunt disponibile opţiuni cu zboruri comerciale. Recomandăm ca cetăţenii SUA din Liban care aleg să nu plece să-şi pregătească planuri de rezervă pentru situaţii de urgenţă şi să urmărească ştirile'', mai menţionează comunicatul.

Anterior, Israelul şi organizaţia şiită libaneză Hezbollah s-au acuzat reciproc, de mai multe ori, de încălcarea încetării focului intrate în vigoare vineri şi valabile 10 zile.

Discuţii suplimentare la nivel de ambasador între Israel şi Liban sunt prevăzute pentru joi, la Washington.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰