Președintele finlandez Alexander Stubb și-a prezentat viziunea pentru o Uniune Europeană mult mai mare, afirmând că blocul format din 27 de națiuni trebuie să "gândească la scară largă" și să profite de ocazie pentru a-și proiecta puterea pe scena globală.

Președintele Finlandei sugerează extinderea UE cu Turcia, Canada și Regatul Unit: "Nu ar fi minunat?" - Profimedia

Vorbind la o conferință pe tema energiei din capitala finlandei, Stubb a declarat că UE ar trebui să facă presiuni pentru a-și mări numărul membrilor la 40 de state și a numit Regatul Unit, Canada, Turcia, Norvegia și Islanda drept potențiali candidați pentru aderare.

Comentariile sale vin în contextul în care acțiunile administrației Trump, alături de războiul Rusiei cu Ucraina, determină unele țări să reconsidere beneficiile apartenenței la UE.

Stubb a declarat la Summitul Eurelectric Power că "fereastra de oportunitate" pentru extinderea UE "este destul de scurtă, deoarece atunci când se va termina războiul din Ucraina și poate când se va schimba administrația SUA, nu știu, atunci oamenii vor lua piciorul de pe pedala de accelerație și vor începe să se plângă din nou de lucruri inutile".

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Stubb a adăugat că "autonomia strategică europeană sau puterea geopolitică europeană" este "adesea bazată pe dimensiune și scară și cred că cea mai bună politică europeană a fost vreodată extinderea europeană".

"În acest moment, trebuie să gândim la scară largă și geografică, trebuie să extindem sau cel puțin să creăm membri suficient de flexibili pentru a include un total de 40 de state europene - sau chiar state non-europene", a declarat Stubb.

Comisia Europeană, organul executiv al UE, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea CNBC.

UE urmărește cea mai mare extindere din ultima generație

UE urmărește cea mai mare extindere a sa din ultima generație, nouă țări candidate având toate în vedere intrarea în bloc în următorii ani. Muntenegru și Albania sunt considerate lideri printre Balcanii de Vest, în timp ce Ucraina și Moldova se apropie de deschiderea discuțiilor oficiale de aderare.

Președintele Finlandei a declarat că UE ar trebui să se uite la flancul său vestic și să readucă Regatul Unit, care a părăsit blocul în 2020, în rândul membrilor săi, sau cel puțin "cât mai aproape posibil".

Canada ar trebui luată în considerare ca o altă opțiune, a spus Stubb. "Nu ar fi minunat dacă Canada ar fi al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc de al 51-lea stat al Statelor Unite?"

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat ambițiile de a anexa Canada. Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris "Al 51-lea stat!". în timp ce publica un articol semnat Bloomberg despre intrarea Canadei într-o recesiune tehnică pentru prima dată din 2020.

Ministrul canadian de externe, Anita Anand, a declarat anterior că țara dorește să-și diversifice relațiile comerciale și să "dubleze cu adevărat eforturile asupra acestei inițiative de putere medie", referindu-se la o idee prezentată de prim-ministrul Mark Carney la Forumul Economic Mondial la începutul acestui an.

"Nimeni nu vorbește despre Turcia"

Stubb a declarat la conferință că, după ce a analizat situația din Ucraina, Moldova și Georgia, "trebuie să ne gândim serios la Turcia".

"Nimeni nu mai vorbește despre Turcia și trebuie să ne deschidem mintea pentru a înțelege că, cel puțin din perspectiva securității, Turcia trebuie să fie cât mai aproape posibil", a spus Stubb.

"Apoi mergem spre sud sau sud-est, ne uităm la Balcanii de Vest, adică acolo este cel mai fierbinte punct din Europa... este extrem de important. Ce facem cu Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord? Ce facem cu Bosnia și Herțegovina?", a adăugat el.

"Și în final, cele care îmi sunt cu adevărat dragi, dacă mergem în nord, sunt Islanda, care organizează un referendum, și apoi Norvegia", a spus Stubb.

"Trebuie să începem să gândim la scară largă dacă vrem să proiectăm putere în lume. Dar cine va face asta, când, unde și cum, nu știu", a spus Stubb.