SUA se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani. Petrolul pune presiune pe inflaţie

SUA se confruntă cu cele mai ridicate costuri de împrumut din ultimii aproape 20 de ani. Randamentul obligaţiunilor de Trezorerie pe 10 ani a trecut de pragul de 5%, pe fondul scumpirii energiei şi al temerilor că Rezerva Federală va continua să majoreze dobânzile pentru a ţine inflaţia sub control.

Pe pieţele asiatice, randamentul obligaţiunilor americane pe 10 ani, referinţa globală pentru piaţa obligaţiunilor, a urcat până la 5,0266%, cel mai înalt nivel din 2007, în paralel cu o creştere a preţului petrolului şi în ajunul unei şedinţe de politică monetară la Fed, care ar putea majora dobânzile, scrie Reuters.

Cotaţia barilului de ţiţei Brent a crescut marţi cu 1,6%, până la 107,35 dolari, după ce rebelii houthi din Yemen au lansat un nou val de atacuri asupra Arabiei Saudite.

De asemenea, preţul motorinei la pompă a atins, marţi, un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 6,27 dolari, potrivit Asociaţiei Americane a Automobilului (AAA).

Articolul continuă după reclamă

Noile presiuni inflaţioniste generate de scumpirea energiei vin după publicarea unor date care arată o situaţie mai bună decât se preconiza pe piaţa muncii şi o creştere a preţurilor de consum în luna august, ceea ce îi face încrezători pe analişti că Rezerva Federală (Fed) va majora dobânzile miercuri. De asemenea, economiştii intervievaţi de Reuters se aşteaptă la cel puţin încă o majorare până la sfârşitul lunii martie a anului viitor, renunţând la punctul de vedere anterior, care miza pe menţinerea dobânzilor, în urma datelor oficiale publicate vineri care arată spre o inflaţie persistentă.