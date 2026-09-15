Ţara în care numărul persoanelor cu vârsta de 100 de ani a depăşit 100.000. 90% sunt femei 

Numărul centenarilor din Japonia a depăşit, pentru prima dată, pragul de 100.000, a anunţat marţi Ministerul Sănătăţii din această ţară, unde rata fertilităţii a atins anul trecut un minim istoric.

Japonia, unde vârsta medie a populaţiei este de 49,9 ani, ocupă locul al doilea în clasamentul ţărilor cu cea mai îmbătrânită populaţie după Monaco, potrivit statisticilor Băncii Mondiale.

Potrivit celei mai recente anchete guvernamentale, publicată cu prilejul zilei dedicate ''Respectului pentru persoanele vârstnice'' care va fi marcată săptămâna viitoare, numărul persoanelor cu vârsta de 100 de ani sau mai mult ajunsese la 107.677 pe 1 septembrie.

Este pentru prima dată când numărul centenarilor depăşeşte pragul de 100.000 de la primele statistici realizate în 1963, circa 90% dintre aceştia fiind femei, a precizat Ministerul.

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Populaţia din această categorie de vârstă atinge un nivel record pentru cel de-al 56-lea an consecutiv.

Potrivit datelor publicate în iunie, rata fertilităţii în Japonia a scăzut iar anul trecut până la un nou minim istoric, semn al crizei demografice care afectează Japonia, a patra economie mondială.

Situaţia cauzează diverse probleme în această ţară, cum ar fi deficitul de forţă de muncă, creşterea cheltuielilor pentru asigurările sociale şi reducerea bazei de impozitare. A