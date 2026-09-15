Motorina a depășit 10,5 lei în toate stațiile. Reducerea accizei se prelungește până la 30 septembrie

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea cu 25% a accizei la motorină și în perioada 16-30 septembrie. Măsura vine în condițiile în care prețul motorinei a depășit 10,5 lei pe litru în toate stațiile din România, iar presiunile de pe piața internațională a carburanților continuă să se resimtă la pompă.

Conform MF, decizia a fost luată în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei, scire News.ro

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Măsura urmăreşte limitarea efectului de propagare în lanţ a costurilor cu carburanţii, care au impact direct asupra costurilor din economie şi asupra preţurilor bunurilor de consum.

"Ministerul Finanţelor menţine la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16–30 septembrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Măsura continuă intervenţia aplicată în prima jumătate a lunii septembrie, când reducerea accizei a fost, de asemenea, de 25%, şi reflectă menţinerea presiunilor pe piaţa carburanţilor", arată Ministerul Finanţelor într-un comunicat de presă.

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Mecanismul este calibrat în funcţie de evoluţia cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populaţiei şi economiei.

Această reducere de 25% înseamnă o micşorare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 16–30 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piaţa internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Instituţia precizează că analiza pentru a doua jumătate a lunii septembrie indică o variaţie a cotaţiilor Platts pentru motorină (VPM) de 51,19%, în timp ce variaţia preţului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de 27,47%.

"În baza acestor indicatori şi a formulei prevăzute de lege, reducerea accizei se menţine la nivelul de 25% pentru perioada 16–30 septembrie", se menţionează în document.

Intervenţia urmăreşte limitarea efectului de propagare în lanţ al costurilor cu carburanţii, în special în transport şi logistică, cu impact direct asupra costurilor din economie şi asupra preţurilor bunurilor de consum.

"Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcţionează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piaţă la fiecare două săptămâni", arată reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Ministerul Finanţelor va continua să monitorizeze evoluţia cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă, se precizează în comunicat.

Iniţial, măsura urma să fie aplicată din 1 până în 15 septembrie. Conform Profit.ro, motorina a sărit de 10,5 lei în toate staţiile din România, iar benzina a ajuns la 9,99 lei/l în urma deciziei liderului pieţei distribuitoare ce carburanţi, OMV Petrom, de a scumpi luni dimineaţa diesel-ul cu 9 bani, iar benizna cu 2 bani pe litru.

În pofida reducerii accizei cu 25%, preţul motorinei continuă să se inflameze, în special ca urmare a evoluţiei cotaţiilor internaţionale, care luni au atins un nivel record de 1522 dolari/baril în cazul diesel-ului. Astfel, în România, motorina standard a sărit de 10,5 lei/l în toate benzinăriile, notează Profit.ro.