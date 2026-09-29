Isterie pe piața de lux din București. Brandul care vinde sneakerşi "murdari" la 700 de euro ajunge şi la noi

Brandul de lux Golden Goose vine la Bucureşti. Retailerul vinde încălțăminte cu aspect murdar care costă între 400 și 700 de euro.

Adidașii murdari vânduți de Golden Goose au creat isterie în rândul tinerei generații, care plătește sute de euro pentru a fi în tendințe, alături de pantofii de la Jordan, Rick Owens, Balenciaga sau Off-White. Sneakerșii sunt purtați în ținute casual de Taylor Swift și Selena Gomez, scrie Economica.net.

Brandul a redefinit în doar câțiva ani conceptul de lux și este un pionier în tendințele de „casualizare” și „sneakerizare” ale pieței globale de bunuri personale de lux, devenind un sinonim pentru calitatea extrem de ridicată, atenția meticuloasă la detalii și efectul său emblematic de purtat/uzat (lived-in signature effect).

Golden Goose a încheiat 2025 cu afaceri de 734 de milioane de euro, în creștere cu 15% față de anul precedent și avea 232 de magazine deschise la nivel global, cu peste 2.000 de angajați.