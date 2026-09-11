Țara în care mulți tineri nu vor copii. Bărbații nu se însoară că nu au iubite, femeile preferă să fie singure

Peste 30% dintre tinerii necăsătoriți, între 18 şi 34 de ani, din Japonia nu doresc să aibă copii, acesta fiind cel mai ridicat procent înregistrat de la momentul la care datele comparabile au devenit disponibile, începând cu anul 2002, a arătat vineri un sondaj guvernamental. Bărbații nu se căsătoresc pentru că nu au iubite, în schimb, femeile preferă să fie singure, potrivit datelor citate.

Un sondaj realizat de Fundația Nippon în rândul tinerilor de 18 ani arată că, deși mulți își doresc să se căsătorească și să aibă copii, o parte mult mai mică se așteaptă să ajungă să facă acest pas în realitate. Principalele motive sunt legate de bani, carieră și povara pe care o presupun creșterea copiilor și viața de familie.

Întrebați dacă își doresc să se căsătorească în viitor, 43,8% dintre respondenți au răspuns afirmativ. Când au fost întrebați dacă, în realitate, cred că se vor căsători, procentele au fost mai mici. 16,5% au spus că sigur se vor căsători, iar 34,5% că probabil o vor face. În schimb, 15,6% dintre respondenți consideră că probabil nu se vor căsători.

De ce nu vor să se căsătorească

Întrebați de ce cred că nu se vor căsători în viitor, cel mai frecvent răspuns în rândul bărbaților a fost "nu am un iubit/o iubită sau un partener/o parteneră / nu cred că voi găsi", iar în rândul femeilor: "este mai puțin solicitant psihic să fiu singură".

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De asemenea, în rândul femeilor, răspunsurile "nu vreau să-mi pierd libertatea" și "nu vreau să cresc copii" au fost mai frecvente decât în rândul bărbaților. Este posibil ca femeile să resimtă mai puternic decât bărbații neliniștile legate de căsătorie.

În special femeile au o imagine mai negativă despre căsătorie și creșterea copiilor. Ele văd, în familie, pe rețelele sociale, în știri și în alte locuri, situații în care își pierd libertatea și timpul, în care povara muncii de îngrijire cade mai mult asupra femeilor și în care trebuie, în același timp, să muncească. Tocmai de aceea este posibil ca multe să spună că își doresc căsătorie și copii, dar că, în realitate, le-ar fi dificil.

30% dintre tineri nu-și doresc copii

Conform sondajului realizat de Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Populaţiei şi Securităţii Sociale, numărul mediu dorit de copii a fost de 1,30 pentru respondenţii de sex masculin şi de 1,36 pentru cele de sex feminin, ambele valori reprezentând minime istorice.

Dintre bărbaţi, 33,0% au declarat că nu doresc să aibă copii, în creştere cu 9,8% faţă de sondajul anterior din 2021. În rândul femeilor, procentul a crescut cu 8,8%, ajungând la 32,4%.

Un reprezentant al institutului a declarat că diversificarea stilului de viaţă şi a valorilor, precum şi îngrijorările financiare, ar putea contribui la scăderea dorinţei tinerilor de a avea copii. Institutul a realizat sondaje privind tendinţele în materie de naşteri şi căsătorii aproape la fiecare cinci ani, începând din 1940. Cel mai recent sondaj a fost realizat în luna iunie 2025.

Tinerii cred că următoarea generație va fi mai săracă

Întrebați cum cred că va fi situația economică a copiilor care se nasc în 2022, comparativ cu generația lor, 29,6% cred că viitoarea generație va fi ceva mai săracă. În total, 46,2% dintre respondenți se așteaptă la o situație economică mai proastă. Doar 26,6% consideră că generația următoare va fi mai prosperă.