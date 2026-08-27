Țara în care şoferii nu își pot cumpăra mașină fără dovada unui loc de parcare. Ce urmăreşte măsura

O regulă care poate părea neobişnuită pentru şoferii din alte ţări, dar există în Japonia. În unele zone, cetăţenii nu pot cumpăra o maşină dacă nu pot demonstra că au deja loc de parcare. Este o măsură care face parte dintr-un sistem destinat limitării traficului şi pentru a gestiona spaţiul urban într-un mod cât mai eficient.

Regula vizează în special zonele urbane cu densitate mare a populației, unde obținerea unui loc de parcare este esențială, potrivit Virgilio Motori.

Dovada se face printr-un document numit shako shomeisho, un certificat care atestă existența unui loc de parcare. Nu este o reglementare nouă, ci una aplicată de mult timp în anumite zone ale țării. Scopul ei este reducerea traficului și îmbunătățirea gestionării spațiilor publice, potrivit Mediafax.

Regulile nu sunt identice în toată Japonia. Obligativitatea documentului depinde de zona în care locuiește cumpărătorul, nu este valabilă la nivel național.

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În ce zonă se aplică regula

Un locuitor al unui cartier central din Tokyo, de exemplu, nu poate cumpăra o mașină fără să prezinte acest certificat.

Regula japoneză puțin cunoscută: fără loc de parcare, nu poți deveni proprietar de mașină

Nici măcar kei-carurile, vehiculele ultracompacte foarte populare în Japonia, nu sunt complet scutite de regulă. În marile orașe, pentru acestea există un regulament asemănător celui aplicat mașinilor obișnuite.

Sistemul funcționează alături de o rețea de transport public foarte dezvoltată, completată de servicii de car sharing.

Autorul articolului notează că un model similar ar putea fi util și în orașele italiene aglomerate.

Există însă un decalaj important, mai ales la capitolul transport public. O astfel de regulă nu ar putea fi aplicată fără servicii similare.