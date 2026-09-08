O adolescentă de 14 ani a murit după ce s-a prăbușit aproximativ 90 de metri în timpul unei drumeții în Munții Dolomiți, pe care o făcea împreună cu părinții săi. Tragedia a fost anunțată vineri de salvamontiștii italieni, relatează Agerpres.

Tragedie în Dolomiți pentru o familie aflată în vacanță. Fiica lor de 14 ani a căzut 90 de metri în gol - Shutterstock

Adolescenta a căzut joi în lanţul muntos Latemar din Tirolul de Sud, într-o zonă stâncoasă, la peste 2.500 de metri altitudine, potrivit agenției DPA.

Familia, originară din Republica Cehă, se afla în vacanţă în Dolomiţi. Fata ar fi alunecat, şi-a pierdut echilibrul şi a căzut în gol aproximativ 90 de metri, în faţa părinţilor ei. Salvamontiştii au anunţat că victima a murit pe loc. Trupul său a fost ulterior transportat în vale cu elicopterul.

"A fost una dintre acele misiuni pe care nu ţi-ai dori niciodată să le îndeplineşti", a declarat unul dintre salvatori pentru agenţia italiană de presă ANSA.

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Masivul Latemar este situat la graniţa dintre Tirolul de Sud şi regiunea vecină Trentino. Vârful său cel mai înalt, Turnul Diamantidi, are o altitudine maximă de 2.842 de metri.

Fata şi familia sa se aflau într-o drumeţie pe un traseu din apropierea cabanei montane Torre di Pisa, situată la o altitudine de aproape 2.700 de metri.