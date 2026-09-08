Fabricile dezafectate, hotelurile abandonate sau clădirile vechi îi atrag tot mai mult, ca un magnet pe tineri. Un trend periculos a apărut în rândul adolescenţilor, aşa că poliţia a lansat un avertisment. Provocarea care circulă în mediul online se numeşte "urbex" şi presupune explorarea unor astfel de spaţii ce pot ascunde însă, diverse capcane.

Tinerii sunt atrași de astfel de clădiri din curiozitate, din dorința de adrenalină sau de a obține imagini spectaculoase pentru rețelele sociale. Fenomenul se numește Urbex și presupune explorarea unor clădiri dezafectate sau abandonate.

Numai că aventura se poate transforma rapid într-un accident pentru că podelele sau scările unor astfel de clădiri sunt instabile, obiectele se pot desprinde foarte ușor și de asemenea, ferestrele sunt de cele mai multe ori sparte.

Reprezentanții Ministerului de Interne atrag atenția asupra acestui fenomen odată cu începerea școlii și le recomandă părinților să discute cu adolescenții cu privire la pericolele acestui fenomen și la riscurile la care se expun.