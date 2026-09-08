Dunărea scade alarmant de la o zi la alta şi se îndreaptă spre un nou minim record. Este cea mai lungă perioadă în care debitul s-a menținut la valori neobișnuit de mici. Ambarcaţiunile întâmpină dificultăţi majore în navigaţia, iar în mai multe zone din Dolj, situaţia este extrem de gravă.

De mai bine de două luni, debitul Dunării se menține la valori extrem de mici, iar veștile nu sunt deloc bune. Suntem la Calafat, unde apa s-a retras zeci de metri, iar insulele de nisip sunt în continuare vizibile. Practic, acestea rămân un obstacol pentru traficul fluvial.

Situație gravă pe Dunăre

Navigația este tot mai dificilă, după ce șenalul navigabil s-a îngustat considerabil. Situația este gravă în mai multe zone din județul Dolj, unde nivelul scăzut al apei a făcut imposibilă ieșirea barjelor și a ambarcațiunilor din porturi și bacul de la Bechet este în continuare suspendat, iar Dunărea continuă să scadă.

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Potrivit specialiștilor, la intrarea în țară, fluviul are acum doar 1400 de metri cubi pe secundă și va continua să scadă până la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă. Vorbim de un nou minim istoric pentru luna septembrie. Asta în condițiile în care, în mod normal, în această perioadă, debitul ar trebui să fie de aproape 3800 de metri cubi pe secundă.