Noul sezon al Ligii Campionilor se anunță spectaculos încă din prima etapă. Meciurile din prima rundă se vor disputa pe parcursul a trei zile, iar unul dintre cele mai așteptate dueluri este confruntarea dintre Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, și Real Madrid.

Liga Campionilor 2026. Interul lui Chivu, duel de foc cu Real Madrid în prima etapă - Profimedia

Fotbalul european revine în prim-plan, iar Liga Campionilor 2026 promite meciuri spectaculoase încă din startul competiției. Prima etapă aduce confruntări importante, iar atenția românilor se îndreaptă în special către Inter Milano, formație pregătită de Cristian Chivu.

Interul lui Chivu, duel de foc cu Real Madrid

Inter Milano va avea parte de un debut extrem de dificil în noul sezon al Ligii Campionilor. Echipa lui Cristian Chivu se va întâlni cu Real Madrid, una dintre formațiile cu cea mai mare tradiție din istoria competiției.

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Partida reprezintă unul dintre capetele de afiș ale primei etape și va fi urmărită cu interes atât de fanii italienilor, cât și de suporterii români, care îl vor vedea pe Cristian Chivu într-o confruntare de cel mai înalt nivel.

Pentru antrenorul român, meciul cu Real Madrid reprezintă și un test important în fața unei echipe obișnuite cu presiunea și cu meciurile decisive din Champions League.

Prima etapă din Champions League se întinde pe trei zile

Spre deosebire de formatul tradițional în care meciurile erau concentrate în două seri, programul primei etape este întins pe parcursul a trei zile.

Fanii fotbalului european vor avea astfel parte de un adevărat maraton de meciuri, cu numeroase dueluri între formații importante ale Europei.

Prima etapă este așteptată cu un interes uriaș, mai ales după schimbările aduse competiției în noul format. Fiecare punct poate deveni important în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Care e programul celor 3 zile

Marţi

AEK Aena - LASK (19:45)

Club Brugge - Aston Villa (19:45)

Borussia Dortmund - Villarreal

FC Porto - Manchester City

Lille - Real Betis

Real Madrid - Inter Milano

Miercuri

FC Barcelona - Feyenoord (19:45)

VfB Stuttgart - Viking (19:45)

Liverpool - Atlético Madrid

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting Lisabona - Galatasaray

Napoli - Arsenal

Joi