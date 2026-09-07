Aproape trei milioane de elevi au început astăzi şcoala. Copiii care s-au născut în pandemie au intrat în clasa zero şi găsesc sistemul tot nepregătit. Lipsesc manuale, profesori şi reforme înţelepte. Elevii de clasa a opta încă nu ştiu cum vor intra la liceu anul viitor, de exemplu. Un elev revoltat a cerut demisia ministrului educaţiei în curtea unei şcoli din Ploieşti, unde Mihai Dimian participa la festivitatea de deschidere a anului şcolar.

Cei mai entuziasmaţi au fost „bobocii“ din clasa pregatitoare. Au umplut curtile scolilor cu flori, baloane si emoţii.

Reporter: E prima ta zi de școală?

Ana: Da.

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Reporter: Și cum te simți?

Ana: Bine. Îmi place că voi învața să citesc și să scriu

Reporter: Mami ce zice?

Mama: Sunt foarte emoționată și bucuroasă că se simte așa de bine, s-a trezit de la 5 dimineață și tot vorbim că e prima zi, sper să aibă distracție și o învățare continuă.

Cei mai mari au pregătit deja trendurile şi jocurile generaţiei Alpha. Elevii de clasa a patra sunt cei care i-au întâmpinat pe bobocei. Au pregătit un adevărat pod cu flori. A fost prima dată când elevii de la clasa zero au făcut cunoștință cu școala. Au umplut catedra de flori şi au cunoscut-o pe doamna învăţătoare.

Tradiţionalul careu şi imnul au fost bifate la festivitatile din toată ţară. Pe listă au rămas, însă, multe întrebări fără răspuns. Elevii de clasa a noua nu au avut manuale pe bănci, iar cei de a opta nu ştiu nici la această oră daca vor da Evaluarea Naţionala sau o admitere dublă la vară. În şcoli predau peste 6.000 de profesori necalificaţi. La Bucureşti sunt neacoperite matematica, fizica, chimia, biologia şi istoria.

"Constatăm că numărul de necalificaţi a crescut cu peste 2.000 de cadre didactice de asemenea, există intenţii din partea colegilor noştri cu vechime, cu experienţă, care îşi doresc să părăsească sistemul. Adăugaţi sutele de ore la diverse discipline care nu sunt acoperite de cadre didactice", spune Marius Nistor, sindicat educaţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la deschiderea cursurilor unei şcoli din Călăraşi şi vorbit despre aceleaşi probleme.

"Pot să va spun că liderii politici cu care am vorbit au înțeles trebuie să vedem care sunt materiile deficitare, locurile din țară unde există deficit de profesori și să stimulăm financiar, asta e o strategie pe termen mediu cel puțin", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

În plus, încă există diferenţe mari de calitate între educaţia de la oraş şi cea din mediul rural. La Evaluarea Națională, nouă din 10 elevi din mediul urban obţin note peste cinci, dar la sate, proporţia scade la şase din 10. Ministrul Educaţiei a mers astăzi să încurajeze elevii unei şcoli din Prahova, dar un adolescent i-a cerut public demisia.

"Demisia ministrului pentru că sistemul de învățământ este înecat într-un fum de țigară. Cine solicită, nu știu la ce se referă, eu încerc să îmi fac treaba. Muncesc continuu, de la 7 dimineață până la 21 sunt alături de elevi și de profesori pentru a rezolva aceste lucruri. Când nu voi mai fi nevoie de mine, nu solicit să fiu aici. Ceea ce vă rog eu și va îndemn e să veniți în fiecare zi la școală. Nu există nicio scuză să renunțați la educație", spune Cristian Andrei, elev de 17 ani.

Dincolo de acestea, profesorii spun că sunt în prag de grevă, nemulţumiţi că legea salarizării unitare nu respectă promisiunile pe care făcute de guverne şi lasă învățământul la coada grilei de plată.