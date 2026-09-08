Celebra glumă culinară: "Cea mai bună legumă e carnea" este confirmată mai nou şi de date oficiale: românii consumă din ce în ce mai multă carne proaspătă. Practic, în ultimul deceniu, consumul a crescut cu peste 20%, potrivit Institutului Naţional de Statistică şi, chiar dacă puiul rămâne preferat în toate meniurile, carnea de porc câştigă teren an de an. Atât de mult încât un român mănâncă, în medie, aproape două kilograme de carne de pui pe lună.

Dacă în urmă cu zece ani consumam în jur de 3,3 kilograme de carne proaspătă, consumul actual depăşeşte 4 kilograme de carne pe lună.

Asta arată datele recente ale Institutului Naţional de Statistică, oferite la solicitarea Observator. Este o creştere de aproape 22% în toată această perioadă.

Surpriză, însă! Leguma preferată a românului nu mai este carnea de porc, la fel ca-n trecut. Puiul devine tot mai căutat la vitrină. În 2015, de exemplu, un român mânca în medie puţin peste un kilogram şi jumătate de carne pui pe lună. Acum am ajuns la aproape un kilogram şi 700, spre 800 de grame, mai mult cu 11,3%.

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Chiar dacă punem pe masă mai multe preparate din carne de pui, consumul de carne de porc a crescut cel mai mult în ultimul deceniu, cu aproape 38%.

Nu putem spune acelaşi lucru despre vită, unde observăm un consum mediu lunar de doar 300 de grame de persoană, în timidă creştere faţă de anii trecuţi.