Viitorul Europei a fost negociat în secret la Casa Albă. Donald Trump a discutat despre războiul din Ucraina cu emisarul lui Putin, iar un eventual acord de pace, impus de ruşi şi americani, ar putea schimba arhitectura de securitate în Europa. În timp ce liderii europeni încearcă să stabilească o poziţie comună înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, Vladimir Putin şi-a trimis delegaţia la discuţii cu americanii şi ucrainenii. Între timp, Kievul avertizează asupra unui nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice şi civile. Liderii europeni pregătesc deja scenariul pentru finalul războiului, inclusiv desfăşurarea a 2.800 de soldaţi în Ucraina. Asta în timp ce România şi ţările din Flancul Estic aşteaptă anunţul SUA privind menţinerea sau retragerea trupelor americane.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit la Moscova cu membrii delegației care urmează să călătorească la Abu Dhabi, pentru negocierile tripartite între SUA-Rusia-Ucraina.

"Suntem recunoscători conducerii Emiratelor Arabe Unite, care ne-a ajutat în mod constant în căutarea unei soluții pentru criza ucraineană. și a contribuit la rezolvarea problemelor legate de schimburile umanitare", a declarat Vladimir Putin.

Din Kiev, Zelenski a vorbit despre situaţia alarmantă din Ucraina. "În prezent, avem informații care indică faptul că se pregătește un nou atac, care vizează infrastructura energetică, podurile noastre peste Nipru și infrastructura civilă".

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Sunt întâlniri peste tot

Ministrul afacerilor externe al Poloniei i-a primit la Varşovia pe Kaja Kallas, şefa politicii externe UE şi Andrii Sybiha, ministrul ucrainean de externe în cadrul reuniunii Consiliului Statelor de la Marea Baltică. Principalul scop al discuțiilor a fost stabilirea unei poziții ferme înaintea negocierilor de la Abu Dhabi.

"Mai întâi, un armistițiu; apoi, discuții privind o pace durabilă; și abia după aceea, posibile discuții despre cum să se restabilească funcționarea securităţii europene. și, poate, cum să se reinstaureze sistemele de control al armelor", a declarat Radoslaw Sikorski, ministrul afacerilor externe al Poloniei.

Însă, cea mai importantă întâlnire a fost peste Ocean. La Casa Albă, viitorul Europei s-a discutat în spatele uşilor închise. "Va fi un acord important, care va implica mai mult decât Ucraina. Aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare și minunat, iar toată lumea va fi încântată", a declarat Donald Trump.

Viitorul Europei se decide la Casa Albă

Înţelegerea făcută de preşedintele Donald Trump peste capul Europei a venit după o întâlnire cu Kiril Dimitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin. Nu este clar ce au convenit cei doi, însă, în ultimele săptămâni, Moscova a cerut ridicarea sancţiunilor internaţionale şi ca NATO să-şi retragă trupele din Estul Europei.

"Într-un fel sau altul, discuția se va îndrepta către viitorul sistem de securitate din Europa atunci când se va vorbi despre garanții reciproce de securitate între Rusia și Ucraina, iar acest lucru va fi, desigur, imposibil de realizat fără implicarea europenilor la un moment dat. Prin urmare, va fi necesară o discuție cu europenii", a declarat Dmitri Peskov.

Emisarul rus a participat la un eveniment la Casa Albă găzduit de Prima Doamnă, Melania Trump, cea care a reușit, alături de Papa Leon, să intermedieze un armistițiu umanitar în oraşul Oleșki. Kiril Dimitriev i-a dăruit Melaniei un tablou pictat de un copil de 8 ani din regiunea devastată de război, iar delegaţia ucraineană i-a oferit premiul Olga, cea mai înaltă distincţie feminină.

"Am ales umanitatea în locul războiului. Este de necontestat că viețile oamenilor nevinovați trebuie să depășească diviziunile create de război. Sper ca Oleşky să inspire o pace mai profundă. Orice transformare semnificativă începe cu o mică scânteie", a declarat Melania Trump.

Ce spune Rutte despre sfârşitul războiului

Într-un interviu pentru publicaţia Bloomberg, secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că războiul se va încheia printr-un acord de pace cu compromisuri de ambele părţi. Ţările europene fac deja pregătiri pentru viitorul postbelic al Ucrainei.