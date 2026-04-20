Trump afirmă că armistiţiul cu Iranul expiră miercuri, dar că este "foarte puţin probabil" să-l prelungească

Armistiţiul cu Iranul va expira "miercuri seara, ora Washingtonului", a declarat Donald Trump pentru agenţia Bloomberg, considerând "foarte improbabilă" prelungirea armistiţiului cu Iranul.

Armistiţiul trebuia iniţial să dureze două săptămâni şi a început în seara zilei de 7 aprilie. "Nu mă voi lăsa grăbit să închei un acord nefavorabil. Avem tot timpul din lume", a declarat Trump în cadrul interviului. Când a fost întrebat dacă se aşteaptă ca luptele să reînceapă imediat în cazul în care nu se ajunge la un acord, Trump a răspuns: "Dacă nu se ajunge la un acord, cu siguranţă mă aştept la asta".

Anterior, Trump a oscilat între a accepta şi a refuza prelungirea armistiţiului. În cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu jurnaliştii de săptămâna trecută, i s-a pus de cinci ori întrebarea dacă va prelungi armistiţiul, iar el a oferit trei răspunsuri diferite, notează CNN.

