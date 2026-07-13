Cauza morții lui Lindsey Graham. Senatorul american a decedat subit după ce s-a întors din Ucraina

Senatorul american Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump şi ai Ucrainei în Congres, a murit sâmbătă în urma unei rupturi de aortă. Moartea sa subită, survenită imediat după întoarcerea de la Kiev, a declanșat teorii ale conspirației online și întrebări despre o posibilă implicare a Rusiei.

Lindsey Graham murit după o ruptură de aortă. Senatorul republican s-a întâlnit vineri cu Volodimir Zelenskii la Kiev - Profimedia

Lindsey Graham a murit în urma unei rupturi la nivelul aortei, potrivit unui raport medico-legal preliminar, relatează Associated Press. Aorta este principala arteră care transportă sângele de la inimă. Examinarea preliminară a stabilit că ruptura a fost provocată de o boală cardiovasculară arteriosclerotică, afecțiune care determină întărirea și îngustarea arterelor. Cauza oficială a morții va fi anunțată după efectuarea analizelor toxicologice şi examenului histopatologic.

Senatorul american de Carolina de Sud împlinise 71 de ani cu doar două zile înainte de a muri. Decesul a survenit la o zi după ce se întorsese dintr-o vizită în Ucraina, în timpul căreia "părea puțin obosit, dar, în rest, era perfect".

Gluma făcută de Lindsey Graham înainte de a muri şi teoriile răspândite online

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Axios, senatorul s-ar fi plâns sâmbătă unei persoane că nu se simțea bine, dar a refuzat să meargă la medic. "Nu pot să mor acum. Mai trebuie să mă ocup de sancțiunile împotriva Rusiei, să rezolv situația cu Iranul și să duc la capăt normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită", ar fi glumit el. Graham a murit la scurt timp după aceea.

Lindsey Graham, care a activat în Congres timp de peste trei decenii, a fost un puternic susținător al Ucrainei. Momentul morții sale a declanșat o avalanșă de speculații și teorii ale conspirației online, majoritatea centrate pe ideea că ar fi fost ucis de ruși. De altfel, vocile ruse s-au bucurat online la vestea morţii sale.

Vineri Lindsey Graham anunțase că a ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a continua demersurile privind un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Cunoscut pentru pozițiile sale dure de politică externă, Graham a fost una dintre cele mai influente figuri de la Washington în domeniul afacerilor internaționale și l-a consiliat pe Trump în chestiuni precum războiul din Iran și relația cu Rusia.

Potrivit legii, guvernatorul republican din Carolina de Sud, Henry McMaster, va numi un înlocuitor temporar pentru Graham, care urma să candideze pentru un al cincilea mandat de senator în noiembrie. Un nou candidat va fi desemnat în cadrul unor alegeri primare speciale, care trebuie organizate în termen de câteva săptămâni de la vacantarea postului. Câștigătorul alegerilor va începe în ianuarie un mandat complet de șase ani.

Graham a fost ales pentru prima oară în Camera Reprezentanţilor a SUA în 1994, fiind ales ulterior în Senat în 2002. El a fost reales senator în 2008, 2014 şi 2020, prezidând recent Comisia de buget a Senatului american.

UE, Ucraina şi Israel, omagiu pentru Lindsey Graham

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat susţinerea acordată de aceasta Ucrainei în faţa Rusiei. "Senatorul Graham s-a bătut până la capăt pentru a susţine lupta Ucrainei pentru libertate şi pentru înăsprirea costului războiului de agresiune dus de Rusia. El a lucrat fără încetare la întărirea sancţiunilor în strânsă coordonare cu UE. Lider curajos şi hotărât, el a lăsat un mare gol", a scris Von der Leyen într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

"A mers de zece ori în Ucraina de la începutul invaziei ruse pe scară largă şi a fost alături de poporul nostru când era cel mai necesar... America şi lumea au pierdut un lider hotărât", a reacţionat Zelenski într-un mesaj publicat duminică.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a declarat "întristat" duminică de moartea senatorului republican american Lindsey Graham, pe care l-a descris drept "un apărător ferm al SUA, care credea cu tărie în Alianţa NATO" şi făcea eforturi intense pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

"Mă întristează foarte mult vestea decesului subit al prietenului meu Lindsey Graham", a declarat Rutte într-un mesaj postat pe reţelele sociale. "Gândurile mele sunt alături de familia lui, de prietenii lui şi de echipa lui extraordinară. O să-mi fie foarte dor de el", a adăugat Rutte.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a adus, de asemenea, un omagiu pe X, descriindu-l pe Graham drept unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Israelului din Senatul SUA. "Lindsey a înţeles că securitatea Israelului şi a Americii sunt indisolubil legate", a scris premierul israelian.

"Şi-a dedicat viaţa apărării Americii, consolidării alianţei noastre şi susţinerii lumii libere. Israelul a pierdut unul dintre cei mai mari prieteni ai săi. America a pierdut un mare patriot. Eu am pierdut un prieten drag", a adăugat Benjamin Netanyahu.