10.000 de decese suplimentare înregistrate în Europa în timpul valului de caniculă. Cele mai afectate țări

Țările europene au raportat peste 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură fără precedent care a afectat vestul continentului la finalul lunii iunie. Persoanele vârstnice se numără printre cele mai vulnerabile segmente de populație, iar peste 9.000 de decese au fost înregistrate în rândul lor, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Marea majoritate a deceselor - peste 9.000 - au fost înregistrate în rândul persoanelor de 65 de ani şi peste această vârstă, potrivit datelor publicate de EuroMOMO, o reţea susţinută de Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Căldura extremă poate provoca decese prin apariţia insolaţiei sau prin agravarea bolilor cardiovasculare şi respiratorii, persoanele vârstnice numărându-se printre cele mai vulnerabile.

"Este neobişnuit să avem un astfel de exces în această perioadă a anului. Cifra este cu adevărat ridicată", a declarat pentru Reuters Lasse Vestergaard, medic-şef la Statens Serum Institut din Danemarca, care găzduieşte EuroMOMO.

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"Este dificil să explicăm această mortalitate excesivă prin altceva decât căldura extremă", a adăugat Vestergaard.

Valul de caniculă, "practic imposibil" fără schimbările climatice provocate de om

Oamenii de ştiinţă au afirmat că valul de caniculă de la sfârşitul lunii iunie ar fi fost "practic imposibil" fără schimbările climatice provocate de om. Din cauza acestora valurile de căldură devin mai frecvente şi mai intense.

Datele, colectate din statisticile naţionale privind mortalitatea din 27 de ţări europene, au inclus decesele în exces din toate cauzele, nu doar pe cele legate de căldură, din săptămâna 22-28 iunie, când valul de caniculă a atins apogeul în Franţa, Spania, Marea Britanie şi alte ţări.

Oamenii de ştiinţă au afirmat, însă, că nu existau alţi factori majori cunoscuţi, precum focare de COVID-19, care ar fi putut contribui la creşterea bruscă a numărului de decese în exces la 10.650 în acea săptămână.

Mortalitatea combinată din aceleaşi ţări europene în ultimele opt săptămâni a fost, în medie, cu aproximativ 500 de decese pe săptămână sub nivelurile obişnuite.

Datele EuroMOMO ar putea fi revizuite în săptămânile următoare, pe măsură ce vor mai multe date deveni disponibile.

Ţările care au înregistrat o mortalitate "foarte ridicată" la finalul lui iunie

Valul de căldură extremă de la sfârşitul lunii iunie a perturbat alimentarea cu energie electrică, a determinat închiderea unor şcoli şi a doborât recorduri de temperatură în Franţa, Spania şi Regatul Unit.

EuroMOMO nu publică cifrele privind decesele în exces pentru fiecare ţară în parte, însă a remarcat că Franţa şi Belgia au fost singurele două ţări din Europa care au înregistrat o mortalitate "foarte ridicată" în ultima săptămână a lunii iunie.

Mortalitatea excesivă din Belgia a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată în timpul unui val de caniculă, conform datelor care datează din 2000, potrivit Sciensano, institutului de sănătate publică al ţării.

Un studiu ştiinţific separat, publicat luni şi citat de Reuters şi AFP, a estimat că 2.700 de persoane au decedat din cauze legate de căldură numai în Anglia şi Ţara Galilor, în timpul valurilor de caniculă din mai şi iunie.

Dintre aceste decese, 42% au fost cauzate de căldura suplimentară generată de încălzirea globală, care a contribuit la valurile de căldură, conform concluziilor Imperial College London, Serviciului Meteorologic al Regatului Unit şi Şcolii de Igienă şi Medicină Tropicală din Londra.