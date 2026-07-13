Cum ar fi dacă șahul s-ar juca cu tancuri, monștri și sute de soldați în miniatură? Unul dintre cele mai populare jocuri de strategie din lume a strâns o comunitate uriaşă şi în România. Pasionaţii investesc mii de euro în armatele lor. Partidele durează ore în şir. Iar unele mutări sunt măsurate la centimetru.

Dacă n-ați înțeles nimic, stați liniștiți. Nici noi, la început. În traducere liberă, jucătorul tocmai și-a coordonat o unitate înarmată cu tunuri antitanc și a distrus un robot de luptă uriaș. Imaginați-vă un joc de șah, doar că piesele sunt înlocuite cu tancuri, monștri și sute de soldați în miniatură. Iar în locul unui singur pion mutat pe tablă, aici se aruncă zeci de zaruri, care decid dacă atacul lovește sau ratează. Acesta este Warhammer. Un univers science-fiction uriaș, transformat într-un joc de strategie în care fiecare figurină are propriile reguli, iar fiecare mutare poate schimba soarta întregii bătălii.

Nota de plată poate ajunge la câteva mii de euro

Pentru a ajunge pe masa de joc, fiecare soldat trebuie cumpărat, montat și pictat manual. Iar când aduni zeci sau sute de astfel de miniaturi, nota de plată poate ajunge la câteva mii de euro. "O piesă poate să ajungă şi la 2.000 de euro! Sunt destul de scumpe!", spune o concurentă. Fiecare partidă durează, în medie, aproape trei ore, iar mutările sunt măsurate cu ruleta. În România, comunitatea s-a format în urmă cu aproape două decenii și numără astăzi câteva sute de jucători. În acest weekend, cei mai buni dintre ei s-au strâns pentru un turneu organizat în Bucureşti.

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"Pentru ca este un hobby relatic scumpuţ, ca şi achizitionare de miniatturi, timp şi energie, îi atrage pe oamenii un pic mai maturi, oameni cu joburi, oameni serioşi!", a declarat Adina Pricob, organizator. Pentru cei care nu sunt pregătiți să investească în armate de miniaturi, povestea a fost transpusă şi în jocuri pe calculator și console, care atrag sute de mii de gameri din întreaga lume.