Trump anunță primele discuţii directe între Israel și Liban după 34 de ani. Liderii se întâlnesc astăzi

Liderii Israelului şi ai Libanului vor purta discuţii joi, a afirmat miercuri seara preşedintele american Donald Trump, la o zi după primele discuţii directe dintre cele două ţări. 

de Denisa Vladislav

la 16.04.2026 , 10:09
Trump anunță primele discuții dintre Israel și Liban după 34 de ani. Liderii se vor întâlni joi - Sursa: Profimedia

"Încercăm să creăm o mică pauză între Israel şi Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri nu au mai vorbit, aproximativ 34 de ani. Se va întâmpla mâine", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

"Statele Unite au subliniat că aceste negocieri au potenţialul de a debloca o asistenţă semnificativă pentru reconstrucţie şi redresare economică pentru Liban şi de a extinde oportunităţile de investiţii pentru ambele ţări", a spus purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA

"Am solicitat încetarea focului şi întoarcerea persoanelor strămutate la casele lor", a declarat ambasadoarea Nada Hamadeh Moawad, după primele discuţii directe dintre cele două ţări din ultimele decenii. 

