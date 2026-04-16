Trump anunță primele discuţii directe între Israel și Liban după 34 de ani. Liderii se întâlnesc astăzi
Liderii Israelului şi ai Libanului vor purta discuţii joi, a afirmat miercuri seara preşedintele american Donald Trump, la o zi după primele discuţii directe dintre cele două ţări.
"Încercăm să creăm o mică pauză între Israel şi Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri nu au mai vorbit, aproximativ 34 de ani. Se va întâmpla mâine", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.
"Statele Unite au subliniat că aceste negocieri au potenţialul de a debloca o asistenţă semnificativă pentru reconstrucţie şi redresare economică pentru Liban şi de a extinde oportunităţile de investiţii pentru ambele ţări", a spus purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA.
"Am solicitat încetarea focului şi întoarcerea persoanelor strămutate la casele lor", a declarat ambasadoarea Nada Hamadeh Moawad, după primele discuţii directe dintre cele două ţări din ultimele decenii.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰