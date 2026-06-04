Elon Musk sfidează regulile Wall Street cu listarea la bursă a SpaceX. Cât cere pe o acţiune

SpaceX a stabilit public miercuri preţul de 135 de dolari pe acţiune pentru oferta sa publică iniţială, dând peste cap mecanismul tradiţional de stabilire a preţului de pe Wall Street şi subliniind hotărârea lui Elon Musk de a atrage sume record în propriul său mod, potrivit Reuters .

Elon Musk vrea ca SpaceX să intre direct în topul celor mai valoroase companii listate la bursă din SUA - Shutterstock

Decizia companiei de a publica preţul cu o săptămână înaintea ofertei istorice are puţine precedente, dacă există, în rândul IPO-urilor majore din SUA şi reflectă statutul lui Musk în lumea financiară, acela de aventurier cu o atingere de aur, chiar dacă majorarea de capital va evalua SpaceX la multipli extrem de ridicaţi.

Compania vizează atragerea a 75 de miliarde de dolari, cea mai mare sumă obţinută vreodată printr-un IPO, într-o tranzacţie care ar evalua compania la 1700 de miliarde de dolari şi ar plasa-o imediat în top 10 cele mai valoroase companii listate în SUA.

Compania începe joi un roadshow pentru investitori, iar stabilirea finală a preţului este aşteptată pe 11 iunie; tranzacţionarea acţiunilor pe Nasdaq ar urma să înceapă a doua zi.

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Musk a rescris regulile IPO-ului SpaceX şi în multe alte privinţe, de la planul de a le oferi investitorilor de retail un rol mai mare în alocări, până la presiuni pentru includerea timpurie în indici şi structurarea guvernanţei astfel încât să păstreze un control puternic al fondatorului.

"Nimic legat de acest IPO nu este normal, în niciun sens, dar, pe de altă parte, este cel mai mare IPO din istorie, aşa că poate nu este surprinzător", a spus un investitor care intenţionează să cumpere acţiuni în cadrul ofertei.

"Cursa" de pe Wall Street

Pe Wall Street, a început o cursă pentru a obţine o parte din tranzacţie, având în vedere reputaţia lui Musk şi controlul său asupra unei oferte care ar urma să genereze milioane de dolari în comisioane, în ciuda îngrijorărilor legate de evaluarea extrem de ridicată pe care o va primi SpaceX.

SpaceX nu are un reper clar pe piaţa publică, având în vedere numărul redus de companii spaţiale listate şi interesele companiei în domeniile aerospaţial, telecomunicaţii şi apărare. Compania a raportat o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari în 2025, chiar dacă veniturile au crescut cu 33%, până la 18,67 miliarde de dolari.

Ce este "Roadshow-ul"

Roadshow-ul este etapa în care companiile şi băncile lor sondează, de obicei, investitorii pentru a ajunge la un interval de preţ pentru vânzarea acţiunilor. Procesul se bazează pe relaţiile bancherilor cu potenţialii investitori şi pe înţelegerea pieţei pentru oferta care urmează. După o serie de întâlniri preliminare cu investitorii înaintea roadshow-ului, SpaceX a indicat că urmăreşte o evaluare de aproximativ 1,75 trilioane de dolari, în timp ce unii investitori au vizat 1,5 trilioane de dolari sau mai puţin.

Şi alte aspecte ale ofertei SpaceX ies în evidenţă. Bănci internaţionale importante, inclusiv Mizuho, Deutsche Bank, UBS şi Barclays, au fost îndemnate să se concentreze pe atragerea cumpărătorilor individuali bogaţi din ţările lor. În trecut, investitorilor individuali li se acorda puţină atenţie, deoarece bancherii căutau feedback de la mari administratori de active, precum Fidelity Investments, şi de la fonduri speculative influente, precum Citadel.