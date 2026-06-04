SUA taie din sprijinul militar pentru NATO în Europa: "Va fi dureros". Ce forţe sunt vizate

SUA şi-au anunţat oficial aliaţii că îşi reduc prezenţa militară în Europa, în conformitate cu viziunea Administraţiei Trump privind "NATO 3.0". Americanii nu au făcut publice detalii despre reducerile planificate, dar au cerut Europei "să îşi asume responsabilitatea principală pentru propria apărare în faţa ameninţărilor de securitate cu care se confruntă". O sursă militară a declarat pentru Reuters că americanii vor tăia o gamă largă de capabilităţi, inclusiv avioane de realimentare, avioane de vânătoare, drone şi nave militare.

Pentagonul a notificat formal aliații din NATO că Statele Unite își vor reduce contribuțiile la Modelul de Forțe NATO, în conformitate cu Strategia Națională de Apărare 2026 și cu viziunea Departamentului Apărării legată de "NATO 3.0". Ce înseamnă concret acest lucru? Americanii au anunţat că vor reduce o parte din capabilităţile militare puse la dispoziţia NATO în Europa, iar Washingtonul se aşteaptă ca aliaţii europeni şi Canada să acopere rapid aceste lipsuri.

SUA taie forţele alocate NATO în Europa: Avioane, drone şi nave militare

Este vorba mai ales despre avioane, drone şi nave militare. Reducerile ar afecta inclusiv avioane de vânătoare F-15/F-15E şi drone MQ-4/MQ-9 Reaper, importante pentru supraveghere. Un important general american, Alexus Grynkewich, a declarat ieri că SUA se aşteaptă ca aliaţii NATO din Europa şi Canada să crească rapid numărul aeronavelor cu şi fără pilot şi al navelor militare disponibile în cazul unei crize, pe măsură ce Washingtonul reduce pachetul de capabilităţi militare americane.

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Amintim că preşedintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri NATO şi le-a transmis europenilor că vor trebui să preia responsabilitatea principală pentru apărarea continentului. SUA şi-au informat aliaţii luna trecută cu privire la decizia de a-şi reduce contribuţia la Modelul de Forţe al NATO, adică forţele ce ar putea fi activate în cazul unei crize.

Americanii nu au făcut publice detalii despre ce reduceri au planificat, dar, potrivit cifrelor furnizate pentru Reuters de o sursă militară, acestea includ tăieri într-o gamă largă de capabilităţi, inclusiv avioane de realimentare, avioane de vânătoare, drone şi nave militare. Aceeaşi sursă a declarat că americanii nu au precizat când nu vor mai fi disponibile aceste mijloace pentru NATO.

Declaraţia lui Grynkewich a venit după o reuniune a strategilor militari ai NATO, care a avut loc miercuri. Până acum se ştia că SUA vor reduce contribuţia la NATO, dar nu era clar ce anume vor tăia. Anunţul generalului Grynkewich este primul indiciu în acest sens, comentează Reuters.

Aeronavele cu şi fără pilot şi navele militare sunt două domenii în care Canada şi aliaţii europeni "pot interveni acum şi pe termen scurt, pe măsură ce Statele Unite reduc forţele alocate Modelului de Forţe al NATO în Europa şi le reorientează în altă parte", a spus el. "A existat o codependenţă nesănătoasă de forţele americane în Modelul de Forţe al NATO. Preşedintele Trump, secretarul Apărării Pete Hegseth şi alţii au spus clar că acest lucru trebuie să se schimbe şi se va schimba. Este impusă de posibila realitate a unui conflict simultan pe mai multe teatre de operaţiuni", a transmis Grynkewich într-o declaraţie scrisă.

NATO nu se aşteaptă la goluri în apărare

NATO se află sub o presiune fără precedent, unele ţări europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage complet. Orice tip de reduceri majore sau bruşte ale forţelor americane disponibile în caz de război nu vor face decât să intensifice aceste îngrijorări, arată Reuters.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al NATO, colonelul Martin O'Donnell, din armata SUA, a spus că domeniile menţionate de Grynkewich sunt unele "în care aliaţii au deja sau vor avea în curând capabilităţi suficiente, ceea ce înseamnă că nu se aşteaptă la apariţia unor goluri în apărare. Statele trebuie doar să aloce NATO capabilităţile pe care le au", a spus el.

Potrivit planurilor SUA, numărul avioanelor de vânătoare F-15 şi F-15E puse de SUA la dispoziţia NATO ar urma să scadă cu o treime, la 99, iar numărul dronelor MQ-4 şi MQ-9 Reaper ar urma să fie redus la jumătate, la 12.

Reducerea numărului de drone MQ-9 ar putea afecta capabilităţile de supraveghere ale NATO. "Va fi dureros", a spus sursa citată de Reuters.

Jim Townsend, fost oficial de rang înalt la Pentagon, a explicat că administraţia Trump transmite un semnal politic greşit aliaţilor SUA şi Rusiei. "SUA ar trebui să îşi exprime ferm sprijinul pentru aliaţii hărţuiţi de Rusia, nu să reducă forţele americane din Europa şi capacitatea militară promisă NATO", a spus el.