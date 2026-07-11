A câştigat 15 milioane de euro la loterie cu numerele pe care le juca de 20 de ani, dar nu va primi niciun ban

Norocul s-a transformat în ghinion pentru o femeie din Marea Britanie. A câştigat la loto 15 milioane de euro cu şase numere pe care le juca de 20 de ani. Însă din păcate pentru ea s-ar putea să nu ia niciun ban.

O femeie din sudul Țării Galilor susține că a câștigat aproximativ 15 milioane de euro la loteria britanică. Din nefericire pentru ea, a aflat acest lucru abia după ce biletul ajunsese deja la gunoi. Tichetul ar fi fost aruncat din greșeală de mama ei, după o primă verificare care a indicat că nu era câștigător. Acum, o anchetă desfășurată de Allwyn, compania care administrează National Lottery, va stabili dacă femeia va putea încasa totuși jackpotul, scrie Sky Tg24.

Biletul câștigător, aruncat la gunoi

Potrivit relatării lui Kath Main, în vârstă de 46 de ani și mamă a doi copii, biletul fusese dus de mama sa, Fiona, la un magazin Londis din Abercynon, în sudul Țării Galilor, pentru a fi verificat.

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Controlul ar fi indicat în mod eronat că nu exista niciun câștig, iar biletul a fost apoi aruncat.

Când Kath și-a dat seama că numerele extrase coincideau cu cele jucate de ea, era deja prea târziu: gunoiul fusese ridicat, iar biletul nu mai putea fi recuperat.

Proprietarul magazinului, Karan Kumar, le-a declarat jurnaliștilor britanici că este posibil ca terminalul să nu fi funcționat corect.

„Acum este în desfășurare o anchetă. Ar fi extraordinar dacă s-ar confirma că a câștigat”, a spus acesta.

Ar putea să îşi ridice totuşi premiul

După ce pierderea biletului a fost reclamată, Allwyn, compania care administrează loteria britanică, a confirmat deschiderea unei anchete, care ar urma să se încheie în termen de 30 de zile.

„National Lottery este singura loterie importantă din lume care le permite jucătorilor să solicite un premiu chiar dacă biletul câștigător a fost pierdut, furat sau distrus. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că fiecare premiu este plătit corect persoanei care are dreptul să îl primească”, a explicat un purtător de cuvânt.

Numerele câștigătoare

Kath a spus că a câștigat jackpotul la tragerea din 6 iunie cu numerele pe care le joacă de aproximativ 20 de ani: 8, 10, 26, 30, 35 și 42.

Cele șase numere corespund datelor de naștere ale ei și ale soțului său, Marcus, datei la care cei doi au început să joace împreună și altor două numere adăugate „pentru a ajunge la șase”.

Femeia a povestit presei britanice și dialogul avut cu mama sa în momentul în care a descoperit câștigul:

„I-am spus: Am câștigat la loterie, iar ea mi-a răspuns: Am verificat și nu era niciun câștig. I-am spus: Nu, este un bilet câștigător, am câștigat. M-a întrebat: Cât?. I-am răspuns: 12 milioane de lire sterline, adică aproximativ 15 milioane de euro. Iar ea a spus: Nu se poate, biletul este la gunoi.”