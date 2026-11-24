Trump oferă graţiere de Ziua Recunoştinţei pentru curcanii Freedom şi Feathers la Casa Albă
Doi curcani de la Casa Albă, Freedom şi Feathers, nu vor ajunge pe masa unei cine de Ziua Recunoştinţei pentru că preşedintele Donald Trump le-a oferit o graţiere.
Curcanii au primit graţiere de la cina de Ziua Recunoştinţei, însă doar unul dintre ei va avea o ceremonie de graţiere la Casa Albă, arată Associated Press.
Publicul a putut să voteze pe site-ul Casei Albe care dintre cei doi curcani, Freedom şi Feathers, va avea parte de această distincţie oferită personal de preşedintele american.
În 2025, în primul an al celui de-al doilea mandat, Trump a lăsat curcanii în viaţă, dar şi-a petrecut toată ceremonia de graţiere atacându-şi adversarii politici.
Evenimentul de graţiere este la cea de a 79-a ediţie. Această tradiţie a devenit anuală în timpul administraţiei lui George Bush, în 1989.