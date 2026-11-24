Doi curcani de la Casa Albă, Freedom şi Feathers, nu vor ajunge pe masa unei cine de Ziua Recunoştinţei pentru că preşedintele Donald Trump le-a oferit o graţiere.

Trump oferă graţiere de Ziua Recunoştinţei pentru curcanii Freedom şi Feathers la Casa Albă - White House

Curcanii au primit graţiere de la cina de Ziua Recunoştinţei, însă doar unul dintre ei va avea o ceremonie de graţiere la Casa Albă, arată Associated Press.

Publicul a putut să voteze pe site-ul Casei Albe care dintre cei doi curcani, Freedom şi Feathers, va avea parte de această distincţie oferită personal de preşedintele american.

În 2025, în primul an al celui de-al doilea mandat, Trump a lăsat curcanii în viaţă, dar şi-a petrecut toată ceremonia de graţiere atacându-şi adversarii politici.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul de graţiere este la cea de a 79-a ediţie. Această tradiţie a devenit anuală în timpul administraţiei lui George Bush, în 1989.