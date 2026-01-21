Europa se îndreptă în direcţia greşită. Este mesajul transmis de Donald Trump de la Davos, unde a ajuns după un drum cu peripeţii. Aeronava Air Force One s-a stricat în aer şi delegaţia americană a ajuns în Elveţia cu un avion de rezervă. Oamenii s-au călcat în picioare să-i asculte discursul în care a spus din nou că NATO nu ar mai exista, dacă nu ar fi el. Drept răsplată, liderul american vrea Groenlanda, despre care spune că e doar o bucată de gheaţă. Analiştii consideră discursul "o declaraţie de divorţ".

Cinci mii de oameni, printre care şefi de state şi guverne, milionari şi jurnalişti s-au înghesuit să asculte discursul războinic al lui Donald Trump. Preşedintele american a ajuns la Davos cu întârziere. Air Force One s-a întors din drum după o problemă electrică, iar liderul de la Casa Albă a fost nevoit să schimbe avionul.

În ciuda acestor probleme, Trump a ajuns la timp la Davos şi nu a dat semene de oboseală. A vorbit timp de 70 de minute şi şi-a criticat toţi aliaţii.

"Anumite locuri din Europa sunt de nerecunoscut, sincer să fiu. Nu le mai recunoşti", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Trump cere Groenlanda și acuză Europa că nu merge în direcția bună

"Anumite locuri din Europa sunt de nerecunoscut, sincer să fiu. Nu le mai recunoşti. Ne putem contrazice pe tema asta, dar nu există argumente. Vin prieteni din anumite locuri, nu vreau să insult pe nimeni, şi spun că nu mai recunosc locul acela. Şi nu într-un mod pozitiv, ci într-unul negativ. Iubesc Europa, vreau să văd că îi merge bine, dar nu se îndreaptă în direcţia potrivită", a mai spus Donald Trump.

Mare parte a discursul manifest s-a concentrat asupra pretenţiilor sale pentru Gronelanda.

"În Al Doilea Război Mondial, atunci când Danemarca a fost cucerită de Germania, am luptat pentru Danemarca, nu pentru altcineva. Am luptat să salvăm (Groenlanda) pentru Danemarca. O bucată mare, frumoasă de gheaţă. Este greu să o numeşti teritoriu. Fără noi, toţi aţi fi vorbit germana şi puţină japoneză acum, probabil. După război, am înapoiat Groenlanda Danemarcei. Ce proşti am fost să facem asta!", a completat Trump.

Trump le cere europenilor să renunţe la Groenlanda. Spune că merită insula ca răsplată pentru pentru faptul că Statele Unite au asigurat securitatea Europei decenii la rând: "Am criticat NATO mulţi ani, dar am făcut mai multe pentru a ajuta NATO decât oricare alt preşedinte, mai mult decât oricare altă persoană. Nu ar mai fi existat NATO dacă nu m-aş fi implicat", a afirmat preşedintele SUA.

Reacții din Europa: de la Macron și Vučić, la sprijinul ferm al lui Rutte

Ameninţările lui Trump nu îi clintesc pe europeni.

"Trebuie să ne apărăm principiile. Trebuie să ne apărăm interesele fără a fi agresivi. Şi să le fim alături prietenilor noștri danezi atunci când sunt provocați. Asta se așteaptă de la un aliat, de la un european", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Trump are însă un aliat important în Europa - secretarul general al NATO, Mark Rutte.

"Nu sunt popular în rândul vostru, pentru că îl apăr pe Donald Trump. Mulţi dintre voi îl critică pe Donald Trump. Dar credeţi cu adevărat că, fără Donald Trump, opt mari economii europene, inclusiv Spania, Italia şi Belgia, Canada, apropo, pe lângă Europa, ar fi atins pragul de 2% din PIB pentru Apărare în 2025, când ele erau doar la 1,5% la începutul anului? Nici gând!", a afirmat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Înaintea discursuluii lui Trump, tensiunea era la cote maxime la Davos. Preşedintele Serbiei spune că în cei 12 ani de prezenţă la Forum nu a văzut niciodată mai multă incertitudine ca acum.

"Este a 12-a oară când vin la Davos, sunt un veteran. Nimeni nu râde, nimeni nu zâmbeşte. Oamenii nu aplaudă pe nimeni pentru că sunt îngrijoraţi în privinţa viitorului lor", a spus Aleksandar Vučić, președintele Serbiei.

Discursul premierului Canadei, cel mai aplaudat

"Se pare că în fiecare zi ni se amintește că trăim într-o eră a rivalităților dintre marile puteri, că ordinea bazată pe reguli dispare, că cei puternici pot face ce vor, iar cei slabi trebuie să sufere ce trebuie. Puterile de mijloc trebuie să acționeze împreună, deoarece, dacă nu suntem la masa negocierilor, suntem în meniu. Dar aș spune, de asemenea, că marile puteri își pot permite, deocamdată, să meargă singure. Au dimensiunea pieței, capacitatea militară și puterea de a dicta termenii. Puterile de mijloc nu. Dar Atunci când negociem doar bilateral cu un hegemon, negociem din slăbiciune. Acceptăm ceea ce ni se oferă. Concurăm unii cu alții doar pentru a fi cei care ne adaptăm cel mai repede. Aceasta nu este suveranitate. Este exercitarea suveranității în timp ce acceptăm subordonarea", a declarat Mark Carney, prim-ministrul Canadei.

Mâine, şefii de state şi de guverne din Europa se reunesc pentru a pregăti răspunsul pentru Statele Unite.

