Spania nici nu a terminat de numărat morţii în urma tragediei feroviare, că un nou accident cumplit îndoliază statul iberic. Un om a murit şi cel puţin 37 au fost răniţi după ce un tren de navetişti a lovit în plin un perete căzut pe şine şi a deraiat. Cinci dintre răniţi sunt în stare gravă.

Accidentul a avut loc seara trecută în apropiere de Barcelona. Un zid de sprijin a cedat din cauza ploilor torenţiale şi s-a prăbuşit pe calea ferată. Mecanicul de locomotivă nu a observat şi a lovit blocul de beton în plin. În urma impactului, primele vagoane au sărit de pe şină. 37 de oameni au ajuns la spital.

"Ceea ce vă pot spune este că au fost cinci pasageri răniți în stare critică. Unul dintre ei a fost prins în epavă. A trebuit să facem manevre pentru a elibera acea persoană. A fost o acţiune complexă, dar am reuşit să o eliberăm la timp şi să o predăm personalului medical pentru a fi îngrijită", a explicat inspectorul Claudio Gallardo.

Pentru mecanicul de locomotivă, echipele de salvare nu au mai putut face nimic. Avea 28 de ani şi era la început de carieră.

Încă o tragedie evitată în Catalonia

Tot marţi, în Catalonia, o altă tragedie a fost evitată la limită după ce un tren regional a lovit un bolovan şi a pierdut o osie. Cei zece pasageri care erau la bord au scăpat teferi.

În Cordoba, anchetatorii sunt încă la locul tragediei de duminică. Soldaţi ai Unităţii Militare de Urgenţă au folosit utilaje grele pentru a ridica trenurile răsturnate. Cutia neagră a fost recuperată şi deja analizată. De acolo au fost extrase discuţiile dintre mecanicul trenului şi centrul de control al gării. Din discuţie pare că niciunul nu realiza amploarea dezastrului.

Mecanicul trenului: Uite, te anunţ că e o deraiere şi încalc calea ferată adiacentă. Repet: deraiere şi încalec calea ferată adiacentă.

Centrul de comandă: Bine, bine, am primit. Mulţumesc că m-aţi anunţat.

Mecanicul trenului: Trebuie să opreşti urgent traficul pe şine, te rog.

Centrul de comandă: Da, da, da... nu sosesc trenuri.

Mecanicul trenului: Şi am un incendiu... Trebuie să cobor din cabină pentru că trebuie să verific, bine? Am un vagon în flăcări.

Cauza accidentului de la Adamuz, sub semnul întrebării

Tot mai multe probe par să contureze ipoteza potrivit căreia şina ar fi fost ruptă.

Românul care a fost pasager în trenul morţii spune că cele trei accidente din ultimele 48 de ore pun la îndoială siguranţa feroviară din Spania.

"Deci asta nu e posibil. În Spania... o ţară avansată şi cu problemele astea. Sunt multe accidente, rămân trenurile oprite în mijlocul traiectoriei şi aşa mai departe. Nu apar multe pe la televizor. Ţi-e frică să iei trenul dacă te duci să iei un avion, pentru că poţi să nu ajungi", a spus o victimă a accidentului de la Adamuz, Robert Bratu.

Autorităţile au confirmat până acum oficial 42 de morţi în accidentul de la Adamuz.

