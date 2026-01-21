Când un copil ucide un alt copil, nu vorbim despre o victimă şi un criminal, vorbim de fapt despre două victime: cel ucis şi cel pe care noi, adulţii din jur, nu l-am putut opri. Un astfel de caz cutremurător a şocat comunitatea dintr-o localitate din Timiş: doi copii, unul de 13 şi celălalt de 15 ani au ucis un alt copil de 15 ani ani. Cei de-o seama erau chiar colegi de clasă şi se ştiau bine. E greu de crezut că cei doi copii care au ucis au premeditat fapta abominabilă, dar este şi mai greu de înţeles cum au plănuit să ascundă cadavrul şi să îşi şteargă urmele.

Erau urmele unei crime, la doar 30 de kilometri de Timişoara. Câţiva metri mai încolo, poliţiştii au descoperit trupul lui Mario îngropat. Adolescentul de 15 ani era dat dispărut de luni, după o ceartă între prieteni, toţi colegi de şcoală. Doi dintre ei, de 13 şi 15 ani, l-au atacat cu mai multe lovituri de cuţit şi de topor. Al treilea, tot de 15 ani, i-a ajutat apoi să-i care trupul cu roaba pe un câmp acolo unde i-au săpat şi groapa.

Martor-cheie la crimă

Trupul băiatului de 15 ani a fost găsit îngropat pe câmpul înghețat la doar câțiva zeci de metri de casa unuia dintre suspecți. Lângă este și o lopată cel mai probabil folosită de autori.

Pentru că pământul era îngheţat, copiii n-au reuşit să sape prea mult. Au încercat să-i ducă în eroare pe anchetatori şi au tăiat o găină ca să justifice petele de sânge din zăpadă. La scurt timp după crimă, unul dintre autori a fost surprins de o cameră de supraveghere cum se plimba cu trotineta victimei.

Un martor cheie în dosar este un tânăr de 21 de ani, care a asistat pasiv la execuţia lui Mario. Psihologul şcolii unde învaţă adolescenţii spune că victima era printre cei mai populari elevi. Ambii agresori erau cunoscuţi cu probleme. Cel de 15 ani şi-ar fi schimbat comportamentul după moartea bunicii, iar cel de 13 ani era repetent.

"A fost un șoc incomensurabil pentru mine, ca de fapt Mario care era un aliat al meu aici în școală nu mai este printre noi. Și cognitiv era destul de bine dotat, și financiar era destul de bine poziționat față de alți copii", a declarat Beatrice Măguran, psihologul şcolii.

Cei doi suspecţi au fost duşi la audieri.

