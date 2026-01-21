Bagajul de cabină ar putea fi gratuit pe toate zborurile din Uniunea Europeană. Eurodeputaţii au votat noi reguli care obligă în special companiile low-cost să nu perceapă costuri suplimentare pentru un troler mic. Oamenii se tem că prețurile biletelor de avion ar putea creşte, dar specialiştii spun că legea e făcută tocmai să-i protejeze pe călători.

Pentru pasageri, schimbarea ar însemna economii consistente. Acum, trolerul de cabină ajunge să coste de multe ori mai mult decât biletul de avion.

"Mi se pare foarte costisitor să mergi cu un bagaj extra. Dus-întors, 500 lei.", spune un călător.

"Mi-am luat priority și mai am luat o valiză. Altfel ai doar ghiozdan. Poți să pleci și o săptămână cu o valiză de 55 cm. Ar fi perfect.", adaugă alt călător.

La companiile low-cost, regulile diferă de la un operator la altul, iar pasagerii sunt nevoiți să plătească pentru orice depășește dimensiunile unui rucsac.

Reporter: Ce bagaj aveți voie să duceți la bord? 20/30/40 cm. Practic un rucsac.

Femeie: Eu m-am limitat la buget.

"De multe ori oamenii ajung la aeroport și își dau seama că au bagajul mai mare și pentru asta plătesc mai mulți bani.", explică Cristina Pipias, director agenţie de turism.

"Bagajul acesta, perfect pentru un city-break de 2–3 zile, poate fi o problemă dacă zburăm cu o companie low-cost. Fie îl trimitem la cală și plătim zeci de euro în plus, fie îl luăm cu noi în cabină, tot contra cost. Odată cu noile prevederi europene, pe lângă rucsac sau geantă, acest tip de bagaj ar putea fi transportat gratuit în cabină, cu orice companie europeană.", explică Georgiana Pocol, reporter Observator.

Dimensiunea bagajului ar trebui să fie standard pentru toate companiile aeriene.

"Considerăm că este o adoptare a unei moralități minime în relația cu pasagerii. Bagajul de mână inclus în biletul de avion, alături de un obiect personal. Poșetă, servietă, cameră foto.", adaugă Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt al Tarom.

Sperăm că cele care nu asigurau nu vor mări preţul, ceea ce nu cred pentru că sunt mecanisme speciale pentru a preveni acest lucru. Prin aeroportul Henri Coandă vă pot spune că 40% din pasageri au bagaje de cală, toți pasagerii, poate 99%, au bagaje de cabină pe care le iau cu ei.", spune Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt Aeroport Otopeni.

În plus, noile reguli europene obligă companiile aeriene să ofere formulare de rambursare în cel mult 48 de ore. Pasagerii ar mai putea beneficia de alegerea gratuită a locurilor în anumite cazuri si sa nu mai plătească taxe pentru corectarea numelui. După votul din Parlamentul European, legea urmează să fie negociată cu statele membre.

Georgiana Pocol

