Peste 30 de ţări vor semna, mâine, la Davos, aderarea la Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump. Din clubul mondial cu taxă de intrare un miliard de dolari ar putea lipsi, însă, Franţa, Marea Britanie şi Italia. Prinsă la mijloc în conflictul dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, ţara noastră nu a luat încă o decizie. Nicuşor Dan a cerut mai mult timp pentru a analiza invitaţia preşedintelui american.

Donald Trump sustine că noul Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite.

ONU, pur și simplu, nu a fost de mare ajutor. Ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care le-am rezolvat eu.

Printre ţările care vor semna carta Consiliului pentru Pace se numără Ungaria, Israel, Vietnam, Canada şi Argentina. Aliatul lui Vladimir Putin, preşedintele Belarus, a fost printre primii înscrişi. Italia şi Franţa au refuzat invitaţia, iar Donald Trump l-a atacat dur pe preşedintele Emmanuel Macron.

"Oricum nu îl vrea nimeni pentru că i se termină mandatul foarte curând. Este în regulă. O să fac aşa: dacă sunt ostili, o să impun taxe vamale de 200% pe vinurile şi şampania lui. Apoi o să accepte.", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

România nu a decis încă dacă va intra în clubul lui Donald Trump. Nicuşor Dan se va consulta joi cu liderii europeni. Totuşi, taxa de un miliard de dolari ar putea fi un motiv să decline invitaţia.

"Prins la mijloc între UE si Parteneriatul Strategic cu SUA, presedintele Nicusor Dan a ales deocamdata calea prudentei si a diplomatiei. Seful Statului analizeaza pt moment invitatia primită de la Donald Trump si vrea sa evalueze toate implicatiile care ar decurge dintr-o eventuala aderare a Romaniei la noul Consiliu pentru Pace, structura prin care liderul de la Casa Alba ar vrea sa inlocuiasca ONU. Admin Prezidentiala a transmis că Romania îsi va respecta toate angajamentele internationale asumate anterior, in special pe cele din UE si Organizația Națiunilor Unite.", a transmis Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat deja că nu va sta la aceeaşi masă cu Vladimir Putin, invitat şi el în Consiliul pentru Pace.

"Rusia este duşmanul nostru. Belarus este aliatul Rusiei. Sincer, îmi este foarte greu să îmi imaginez cum am putea sta la masă cu Rusia în orice consiliu. Nu este vorba despre un Consiliu al Păcii! Rusia vrea război!", a explicat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Şi China a respins ideea lui Donald Trump de a înlocui Naţiunile Unite cu noul Consiliul pentru Pace.

