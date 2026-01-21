Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi copii, în spatele curţii unuia dintre ei. Principalii suspecţi au 13 şi 15 ani şi au fost duşi la audieri. Ancheta a scos la iveală că au încercat să-şi ascundă fapta, au ucis chiar şi o găină pentru a masca urmele de sânge. Unul dintre suspecţi este coleg de clasă cu victima, iar cei care-l cunosc spun că relaţia dintre ei era dominată de o rivalitate bolnăvicioasă.

"Eu am văzut nişte sânge, dar nu m-am gândit nicidecum că să fie de la om", a spus o vecină.

Nimeni nu s-ar fi putut gândi că, de fapt petele de sânge, răsfirate prin zăpadă sunt urmele unei crime. Mario, adolescentul de 15 ani a plecat luni de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors.

"Nu se ştie nimic! Se ştie doar că a fost omorât!", a spus mama victimei.

Părinţii l-au dat luni dispărut, iar în urma verificărilor poliţiştii i-au găsit mai întâi trotineta şi o gheată într-un tufiş. Apoi au descoperit că a fost îngropat în spatele curţii unuia dintre suspecţi.

Victima a fost înjunghiată de mai multe ori, iar apoi a fost târâtă pe câmpul din spatele casei unde adolescenţii au săpat cu greu o groapă şi l-au băgat acolo.

"Trupul băiatului de 15 ani a fost găsit îngropat pe câmpul îngheţat la doar câţiva zeci de metri de casa unuia dintre suspecţi. Lângă, este şi o lopată, cel mai probabil folosită de autorii crimei", a transmis reporterul Observator Iulia Pop.

A doua zi, cei doi suspecţi s-au dus la şcoală ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.

"Atâta l-am văzut. Când a mers la şcoală. Era cu spatele. M-a văzut că mă uit pe jos, că am văzut sânge. S-a uitat la mine că a văzut că tot mă uit, că am văzut urme de sânge", a mărturisit o vecină.

"Ei au avut un conflict în această vară. Presupusul agresor lupta pentru putere şi chiar au avut un conflict şi nu au mai fost prieteni", a povestit psiholoaga şcolii.

Cei doi adolescenţi care sunt acum cercetaţi pentru crimă au încercat să-şi ascundă urmele, spun anchetatorii. La scurt timp după măcel au omorât o gâină pentru a-şi ascunde faptele şi pentru a lăsa impresia că urmele de sânge provin de la pasărea tăiată.

"Erau în aceeaşi clasă. Ce putem să zicem. Aşa ceva nu ne-am fi aşteptat. Nu-mi pot explica, mai ales că e vorba între copii. Nu pot să cred că un copil poate să facă aşa ceva", a spus o vecină.

Toţi suspecţii au fost duşi la Timişoara pentru audieri. Este vorba despre adolescentul de 13 ani, principalul autor, în faţa casei căruia s-a petrecut atacul, un alt adolescent de 15 ani, dar şi un tânăr de 21 de ani, alături de un băiat de 15 ani, care sunt consideraţi martori.

"Filmul crimei scoate la iveală o luptă pentru o supremaţie în grup. Cu toţii au fost prieteni la un moment dat, însă în vară s-au certat şi de atunci au devenit rivali. Victima era în clasa a 8-a şi avea o situaţie financiară foarte bună, iar asta a atras invidia celorlalţi. În curtea casei unde a avut loc crima au fost găsite bunuri ale victimei: o trotinetă şi un ATV", a mai transmis reporterul Observator Iulia Pop.

Trupul băiatului a fost dus la Institutul de Medicină Legală, acolo unde va fi efectuată necropsia, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru omor.

