Ministerul de Externe vine cu precizări pentru românii din Ucraina, după ce o nouă lege interzice dubla cetăţenie. Oficialii de la Bucureşti spun că noua normă nu se referă la persoane care au deja dublă cetăţenie, astfel că nu vor fi obligaţi să renunţe la una dintre ele.

Ucraina permite de anul acesta dubla cetăţenie doar pentru 5 state, Germania, Cehia, Polonia, SUA şi Canada, state în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate. România nu se află pe această listă.

MAE subliniază că autoritățile române urmăresc îndeaproape evoluțiile legislative din Ucraina și mențin un dialog constant cu partea ucraineană, pentru a se asigura că drepturile românilor din această țară sunt respectate.

"Ministerul Afacerilor Externe informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene. În cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la celelalte cetățenii deținute, de către cetățeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forțelor armate ucrainene sau desfășoară activități umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum și pentru a menține și întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităților ucrainene din străinătate.

Legea, adoptată în iunie 2025 și intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană. Legea vizează în principal, deși nu exclusiv, comunitățile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate.", a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Despre acest subiect a vorbit și Oana Țoiu, care a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că legea ucraineană nu afectează românii care au deja cetățenie română și ucraineană. Aceasta a subliniat că este esențial ca românii din Ucraina să fie corect informați și să nu existe temeri nejustificate legate de pierderea cetățeniei sau a drepturilor dobândite.

"Nu este luat un drept al comunităţilor româneşti din Ucraina", a precizat Oana Ţoiu.

