Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Luăm o canoe şi plecăm". Imaginile dezastrului din Italia, unde staţiunile au fost măturate de furtuni

Imagini înfricoşătoare în Italia! O furtună violentă a stârnit valuri enorme în Sicilia, Calabria şi Sardinia. Apele s-au revărsat peste oraşe, iar autorităţile au anunţat cod roşu de vreme severă.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 20:42

Staţiunile din sudul Italiei arată ca şi cum ar fi trecut uraganul peste ele. Valuri de înălţimea unui bloc cu trei etaje au măturat oraşele şi au rupt asfaltul. Rafale de 120 de kilometri pe oră au frânt sute de copaci şi stâlpi de electricitate peste case şi maşini. 1.500 de pompieri au fost trimişi să evacueze oamenii aflaţi în pericol.

Valurile au năvălit zeci de metri pe străzile oraşelor de coastă şi s-au transformat în pericol pentru localnici.

La un pas de moarte au fost şi doi primari care filmau pagubele făcute de furtună.

Articolul continuă după reclamă

Localnicii nu îşi mai recunosc oraşele, pline acum cu bucăţi de lemn, noroi şi bărci târâte din porturi de forţa vijeliei. Multe case au rămas fără pereţi sau uşi.

"În scurt timp, luăm o canoe şi plecăm... Nu, situaţia este rea", spuneau martorii.

Aceeaşi furtună a adus dezastrul şi în Malta. Case şi restaurante au fost distruse de vânt şi valuri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia malta furtuna
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Ştiri externe » "Luăm o canoe şi plecăm". Imaginile dezastrului din Italia, unde staţiunile au fost măturate de furtuni