România nu este o țară marginală pe harta strategică a lumii, susține ministrul de Externe, Oana Țoiu, care atrage atenția că diplomația economică trebuie revitalizată urgent. Prezentă la Forumul Economic de la Davos, șefa diplomației române spune că vizibilitatea internațională și implicarea activă în proiecte strategice sunt esențiale atât pentru poziția României în regiune, cât și pentru mediul de afaceri autohton.

Oana Țoiu, mesaj de la Davos: România este relevantă strategic, diplomaţia economică are nevoie de un restart - Facebook | Ministerul Afacerilor Externe

"România este o ţară relevantă, sigur, în geografia noastră, proporţional cu mărimea pe care o avem, dar n-aş spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică. În acest moment, delegaţia pe care o avem la Davos are şi o componentă de diplomaţie care ţine de piaţa de energie, avem şi pe ministrul Energiei alături de noi, avem şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru că, pentru multe ţări, din afara spaţiului Uniunii Europene, este foarte important să ştie că noi putem să facem investiţii comune, putând să punem pe masă şi bani privaţi, investiţii naţionale şi fondurile europene care să fie amplificate ca impact alături de alte investiţii internaţionale de la ţări din afara spaţiului Uniunii Europene", a declarat Oana Ţoiu la Antena 3 CNN.

Ea a precizat că sunt invitaţi, ca vorbitori, şi în trei paneluri diferite pe parcursul Davos şi un panel la Open Forum, care este deschis şi unor delegaţii mai extinse iar mâine au loc paneluri pe energie şi paneluri pe situaţia de locuire şi investiţii, unde participă cei doi miniştri.

"Pentru noi, cu ţările pe care ne-am întâlnit, a fost foarte important să reconfirmăm şi să avansăm sprijinul pentru aderarea la OCDE. Diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celelalte ţări să ne vadă activi în această discuţie, deschişi nu doar faţă de investiţii, ci şi faţă de proiecte strategice comune şi suntem la un nivel la care este necesară prezenţa României şi ca ea să poată să ajungă în timp să fie benefică antreprenorilor români care vor să se extindă", a subliniat ministrul de Externe, despre prezenţa delegaţiei României la Forumul de la Davos.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰