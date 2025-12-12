Rusia acuză, fără dovezi, România că ar fi ajutat Ucraina să construiască o "bombă murdară"

Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina ar fi pregătit detonarea unei așa-numite "bombe murdare", adică un dispozitiv care împrăștie material radioactiv în aer. Fără a prezenta dovezi, Rusia menționează direct România ca fiind una dintre rutele prin care materiale cu potențial radioactiv ar fi fost introduse în Ucraina. Declarația a fost făcută de șeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică și biologică, Alexei Rtișcev. Moscova a mai lansat şi anul trecut acuzaţii similare.

Rușii acuză iar, fără niciun fel de dovadă, că Ucraina pregătea detonarea unei "bombe murdare", implicând România și Polonia în scenariu.

Ce este o bombă murdară

O "bombă murdară" (denumită tehnic și dispozitiv radiologic de dispersie) este un tip de armă ne-nucleară, care combină un exploziv convențional (bombă obișnuită) cu materiale radioactive. Cum funcționează? Explozivul detonează și împrăștie materialul radioactiv în aer. Scopul nu este o explozie nucleară, ci contaminarea zonei și provocarea de panică, mai ales în spații urbane sau aglomerate.

Ce acuzații lansează propaganda rusă

Nu este pentru prima dată de la invadarea Ucrainei în 2022 când Moscova acuză Ucraina că pregătește detonarea unei "bombe murdare". Kievul a negat în trecut acuzaţiile, numindu-le propagandă rusească.

Potrivit șefului trupelor de apărare radiologică, chimică și biologică ale Forțelor Armate ale Rusiei, Alexei Rtișcev, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a exersat scenarii privind detonarea unei "bombe murdare" în locuri cu aglomerație mare de oameni. "Unul dintre scenarii simulează o situație de furt de materiale cu radiații ionizante, fabricarea unui dispozitiv exploziv și detonarea acestuia într-un loc aglomerat", a declarat Rtișcev citat de RBC şi TASS.

Potrivit rușilor, în această operaţiune ar fi fost implicat fostul șef al administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, care, conform lui Rtișcev, ar fi coordonat în secret, fără a anunța instituțiile occidentale, introducerea pe teritoriul Ucrainei a combustibilului nuclear uzat. Oficialul rus susține, fără a oferi dovezi în acest sens, că livrările ar fi putut fi realizate prin Polonia și România, adică cu ajutor străin.

Rtișcev a reamintit că, pentru fabricarea unor astfel de dispozitive, pot fi folosite nu doar deșeuri de combustibil nuclear, ci și materiale radioactive utilizate în scopuri tehnice, științifice sau medicale.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat în iunie că, în cazul în care Ucraina ar folosi o "bombă murdară", răspunsul va fi "foarte dur și, cel mai probabil, catastrofal".

O acuzație asemănătoare a fost făcută și în 2024, când Ministerul rus al Apărării a avertizat, tot fără dovezi, că substanțe radiochimice care pot fi folosite la fabricarea unei "bombe murdare" sunt introduse în Ucraina prin Polonia și România.

