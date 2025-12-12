Uniunea Europeană aprobă o soluţie legală pentru a menţine activele ruseşti îngheţate

Activele statului rusesc din Europa ar putea rămâne blocate permanent în baza unui mecanism legal aprobat joi de capitalele UE. Ambasadorii UE au înmânat Comisiei Europene puteri de urgență pentru a menține blocate activele statului rusesc în valoare de 210 miliarde de euro până când Kremlinul va plăti despăgubiri postbelice Ucrainei, a anunțat joi președinția daneză a Consiliului.

Mecanismul invocat este o lovitură majoră speranțelor Kremlinului de a-și dezgheța banii ca parte a unui acord de pace postbelic - o idee care a fost susținută de președintele american Donald Trump, dar rămâne nepopulară în Europa.

Noile puteri ale UE vor rămâne în vigoare până când "Rusia își va înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei și va oferi despăgubiri Ucrainei", potrivit unui text legal, consultat de POLITICO, care a fost susținut de ambasadorii UE joi după-amiază.

Într-un impuls major pentru Ucraina, soluția legală reduce semnificativ șansa ca țările pro-Kremlin din Europa, cum ar fi Ungaria și Slovacia, să returneze fondurile înghețate Rusiei.

Clauza de urgență revizuiește efectiv regulile actuale, care obligă țările UE să reautorizeze în unanimitate sancțiunile la fiecare șase luni. Țările prietenoase cu Kremlinul sunt astfel pe cale să-și piardă puterea de a elibera banii reţinuţi doar votând "nu" la reînnoirea sancțiunilor.

UE a justificat schimbarea juridică seismică pe motiv că restituirea activelor către Rusia ar provoca ravagii în economia UE - și ar putea alimenta atacuri hibride ale Kremlinului în întregul bloc comunitar.

Viktor Orban: "Acest vot este ilegal"

Într-o postare pe X, Orban a subliniat că membrii UE au votat până acum acest subiect o dată la șase luni și au adoptat o decizie unanimă. "Prin procedura de astăzi, brusselienii elimină cerința unanimității cu o singură lovitură de stilou, ceea ce este în mod clar ilegal", a argumentat el, descriind votul ca fiind "trecerea Rubiconului".

Orban a avertizat că "Comisia Europeană încalcă sistematic legea europeană" pentru a "continua războiul din Ucraina, un război care în mod clar nu poate fi câștigat"

Robert Fico: "Nu suntem parte din asemenea planuri!"

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, i-a scris, de asemenea, președintelui Consiliului European, Antonio Costa, pentru a-și exprima opoziția guvernului său față de "orice soluție la nevoile financiare ale Ucrainei care ar include acoperirea cheltuielilor militare ale Ucrainei pentru următorii ani".

