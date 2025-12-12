Rusia amenință UE cu un război juridic, după manevra Bruxellesului de a îngheța permanent activele rusești

Banca centrală a Rusiei a declarat vineri că planurile Uniunii Europene de a folosi activele sale sunt ilegale și că își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele. Bruxellesul a decis să invoce un articol din tratatul european care permite adoptarea în Consiliul UE doar prin majoritate calificată a deciziilor care în mod normal trebuie luate în unanimitate, subterfugiu la care apelează astfel pentru a elimina un obstacol ce ameninţa transferul către Ucraina a activelor financiare ale Rusiei îngheţate în UE în urma sancţiunilor şi pentru a neutraliza orice opoziţie a Ungariei faţă de prelungirea acestor sancţiuni. Premierul maghiar a acuzat Bruxellesul de dictatură.

Banca Rusiei a anunțat că dă în judecată instituția financiară Euroclear

Într-un comunicat separat, Banca Rusiei a anunțat că dă în judecată instituția financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles - care deține multe dintre activele Băncii Rusiei - la un tribunal din Moscova pentru ceea ce a numit acțiuni dăunătoare, care afectează capacitatea sa de a dispune de fondurile și valorile mobiliare ale sale.

După ce președintele Vladimir Putin și-a trimis armata în Ucraina, în luna februarie 2022, SUA și aliații săi au interzis tranzacțiile cu Banca Centrală a Rusiei și Ministerul de Finanțe din Rusia, blocând în Occident active suverane rusești în valoare sute de miliarde de euro. Aproximativ două treimi din aceste active sunt imobilizate în UE, în principal la depozitarii centrali de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear din Belgia.

"Mecanismele de utilizare directă sau indirectă a activelor Băncii Rusiei, precum și orice alte forme de utilizare neautorizată a activelor Băncii Rusiei, sunt ilegale și contrare dreptului internațional, inclusiv încălcarea principiilor imunității suverane a activelor", a transmis Banca Rusiei.

Instituția a făcut referire la un comunicat de presă al Comisiei Europene, publicat pe 3 decembrie, care a prezentat două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în 2026 și 2027. În cadrul uneia dintre aceste soluții, Comisia ar putea împrumuta numerar de la instituțiile financiare ale UE care dețin active înghețate ale Băncii Rusiei pentru a acorda Ucrainei un împrumut pentru reparații. Oficialii ruși au declarat în repetate rânduri că o astfel de acțiune va fi întâmpinată cu "cea mai dură reacție".

Guvernele Uniunii Europene intenționează să ajungă, vineri, la un acord care să înghețe activele Băncii Rusiei imobilizate în Europa atât timp cât este necesar, înlocuind necesitatea unui vot pentru reînnoirea înghețării la fiecare șase luni, au declarat diplomații UE.

Banca centrală a Rusiei susține că implementarea unor astfel de planuri va fi contestată în "instanțele naționale, autoritățile judiciare ale statelor străine și organizațiile internaționale, tribunalele de arbitraj și alte instanțe judiciare internaționale, urmată de punerea în aplicare a deciziilor instanțelor pe teritoriile statelor membre ale ONU". Rusia susține că valoarea totală a rezervelor sale de aur și valută este de aproximativ 627 miliarde de dolari, incluzând aici și fondurile înghețate. Valoarea activelor rusești înghețate variază în funcție de prețul obligațiunilor și fluctuațiile cursului de schimb.

UE a găsit un subterfugiu pentru a îngheţa pe termen nedefinit activele Rusiei

Statele UE au convenit joi cu "o largă majoritate", la o reuniune la nivel de ambasadori, să invoce în deciziile de prelungire a sancţiunilor împotriva Rusiei articolul 122 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care permite ca în cazul unor "dificultăţi economice severe", măsurile corespunzătoare să nu mai fie adoptate în Consiliul UE în unanimitate, ci doar printr-o majoritate calificată, adică cel puţin 15 din cele 27 de state membre şi care împreună să însumeze cel puţin 65% din populaţia blocului comunitar, a anunţat preşedinţia daneză a Consiliului UE.

Conform textului legal adoptat la respectiva reuniune, "războiul Rusiei împotriva Ucrainei cauzează provocări economice severe", acesta fiind argumentul pentru a invoca articolul 122 din TFUE, utilizat anterior în special în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a facilita, printre altele, achiziţionarea de vaccinuri. Această decizie a ambasadorilor mai trebuie confirmată doar printr-o procedură scrisă, programată pentru vineri după-amiază.

Active financiare ale Băncii Centrale a Rusiei depuse în UE, în total aproximativ 235 de miliarde de euro, au fost îngheţate în urma sancţiunilor impuse de UE după invazia rusă în Ucraina în februarie 2022. Aceste sancţiuni trebuie însă reînnoite printr-un vot în unanimitate în Consiliul UE la fiecare şase luni, de fiecare dată sub ameninţarea unui veto din partea Ungariei lui Viktor Orban, ţară căreia Comisia Europeană i-a blocat majoritatea fondurilor europene, acuzându-l pe premierul conservator ungar că încalcă "statul de drept".

Or, în lipsa acestor sancţiuni, activele ruseşti ar fi deblocate şi Moscova ar putea solicita imediat restituirea lor, cea mai mare parte a acestor fonduri, circa 210 miliarde de euro, fiind depuse în Belgia, ceea ce ar zădărnici planul Comisiei Europene şi al susţinătorilor europeni ai Ucrainei de a oferi acesteia un aşa-numit "împrumut de reparaţii" de cel puţin 90 de miliarde de euro finanţat din aceste active ruseşti.

Reînnoirea sancţiunilor europene împotriva Rusiei la fiecare şase luni va rămâne în continuare obligatorie, dar aceasta practic nu va mai putea fi împiedicată, întrucât ar fi foarte dificil să se constituie o minoritate de blocaj.

Comisia Europeană şi aliaţii europeni ai Ucrainei mai trebuie acum doar să convingă Belgia să accepte împrumutul pentru Ucraina finanţat din activele ruseşti. Depozitara acestor fonduri, Belgia se teme de repercusiunile financiare şi juridice ale confiscării acestor active şi cere ca toate activele ruseşti îngheţate în UE să fie incluse în "împrumutul de reparaţii", precum şi garanţii financiare concrete din partea celorlalte state membre ale UE înainte de a-şi da acordul pentru o astfel de operaţiune, despre care Rusia afirmă că ar fi un "furt" pentru care a pregătit represalii.

Conceptul "împrumutului de reparaţii" finanţat din activele ruseşti, aşa cum a fost prezentat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi ca Ucraina să îl ramburseze numai după ce Moscova i-ar plăti "reparaţii de război", iar până atunci activele ruseşti din care este plătit împrumutul să fie înlocuite cu obligaţiuni garantate de statele UE, pentru a se asigura că riscul nerambursării împrumutului este împărţit între aceste state.

Dar, cum este greu de presupus că Rusia, cel puţin sub conducerea preşedintelui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei "reparaţii de război", iniţiativa propusă implică de fapt o confiscare a activelor ruseşti, deşi Comisia Europeană susţine contrariul.

Viktor Orban a luat foc: S-a instaurat o dictatură bruxelleză

Premierul Ungariei Viktor Orban a acuzat Bruxellesul de dictatură într-un atac virulent pe platforma X. "Astăzi, bruxellezii trec Rubiconul. La prânz va avea loc un vot scris care va provoca daune ireparabile Uniunii. Subiectul votului îl reprezintă activele rusești înghețate, asupra cărora statele membre ale UE au votat până acum la fiecare șase luni și au adoptat o decizie în unanimitate. Prin procedura de astăzi, bruxellezii elimină cerința unanimității dintr-o singură mișcare, ceea ce este în mod evident ilegal. Prin decizia de azi, statul de drept în Uniunea Europeană ia sfârșit, iar liderii Europei se plasează deasupra regulilor. În loc să vegheze la respectarea tratatelor UE, Comisia Europeană încalcă sistematic dreptul european. Face acest lucru pentru a continua războiul din Ucraina, un război care, în mod clar, nu poate fi câștigat. Totul se întâmplă în plină zi, cu mai puțin de o săptămână înaintea reuniunii Consiliului European, cel mai important organism decizional al Uniunii, care reunește șefii de stat și de guvern. Prin această acțiune, statul de drept este înlocuit cu dominația birocraților. Cu alte cuvinte, o dictatură bruxelleză s-a instaurat. Ungaria protestează față de această decizie și va face tot ce îi stă în putință pentru a restabili ordinea legală", este mesajul publicat vineri dimineaţă pe X de Viktor Orban

